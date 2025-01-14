https://ria.ru/20250114/plennye-1993592783.html

Пленные рассказали, как украинские военные напиваются до смерти

Пленные рассказали, как украинские военные напиваются до смерти - РИА Новости, 14.01.2025

Пленные рассказали, как украинские военные напиваются до смерти

Среди военных ВСУ из-за крайней усталости и плохого морального состояния процветает употребление наркотиков и пьянство до смерти, рассказали пленные украинские... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T10:08:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Среди военных ВСУ из-за крайней усталости и плохого морального состояния процветает употребление наркотиков и пьянство до смерти, рассказали пленные украинские пограничники на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости. "На соседнем ВОПе (взводном опорном пункте. — Прим. ред.) военнослужащий выпил то ли спирту, то ли водки и отравился. Лег спать и больше не встал", — рассказал военный первого пограничного отряда Госпогранслужбы Руслан Задорожный с позывным Бизон 2001 года рождения.Инспектор погранслужбы второй категории Александр Бычко с позывным Медведь 2001 года рождения также рассказал о случаях летального исхода из-за употребления суррогата.В понедельник источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что шесть сотрудников украинской Госпогранслужбы в канун Рождества сдались в плен на границе с Белгородской областью на Харьковском направлении.

https://ria.ru/20250114/ssha-1993536351.html

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Пленный: "Были случаи, когда напивались суррогату и просто не просыпались" Среди военных ВСУ на фоне крайней усталости и плохого морального состояния процветают употребление наркотиков и пьянство, о таких случаях рассказали пленные украинские пограничники. Видео с их словами есть у РИА Новости. 2025-01-14T10:08 true PT0M33S

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Варвара Скокшина

россия, украина, белгородская область, вооруженные силы украины, в мире