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Пленные рассказали, как украинские военные напиваются до смерти - РИА Новости, 14.01.2025
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10:08 14.01.2025 (обновлено: 14:32 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/plennye-1993592783.html
Пленные рассказали, как украинские военные напиваются до смерти
Пленные рассказали, как украинские военные напиваются до смерти - РИА Новости, 14.01.2025
Пленные рассказали, как украинские военные напиваются до смерти
Среди военных ВСУ из-за крайней усталости и плохого морального состояния процветает употребление наркотиков и пьянство до смерти, рассказали пленные украинские... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T10:08:00+03:00
2025-01-14T14:32:00+03:00
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в мире
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Среди военных ВСУ из-за крайней усталости и плохого морального состояния процветает употребление наркотиков и пьянство до смерти, рассказали пленные украинские пограничники на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости. "На соседнем ВОПе (взводном опорном пункте. — Прим. ред.) военнослужащий выпил то ли спирту, то ли водки и отравился. Лег спать и больше не встал", — рассказал военный первого пограничного отряда Госпогранслужбы Руслан Задорожный с позывным Бизон 2001 года рождения.Инспектор погранслужбы второй категории Александр Бычко с позывным Медведь 2001 года рождения также рассказал о случаях летального исхода из-за употребления суррогата.В понедельник источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что шесть сотрудников украинской Госпогранслужбы в канун Рождества сдались в плен на границе с Белгородской областью на Харьковском направлении.
https://ria.ru/20250114/ssha-1993536351.html
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Пленный: "Были случаи, когда напивались суррогату и просто не просыпались"
Среди военных ВСУ на фоне крайней усталости и плохого морального состояния процветают употребление наркотиков и пьянство, о таких случаях рассказали пленные украинские пограничники. Видео с их словами есть у РИА Новости.
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россия, украина, белгородская область, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Украина, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, В мире
Пленные рассказали, как украинские военные напиваются до смерти

Пленные пограничники рассказали, как военные ВСУ напиваются до смерти

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Среди военных ВСУ из-за крайней усталости и плохого морального состояния процветает употребление наркотиков и пьянство до смерти, рассказали пленные украинские пограничники на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"На соседнем ВОПе (взводном опорном пункте. — Прим. ред.) военнослужащий выпил то ли спирту, то ли водки и отравился. Лег спать и больше не встал", — рассказал военный первого пограничного отряда Госпогранслужбы Руслан Задорожный с позывным Бизон 2001 года рождения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
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Инспектор погранслужбы второй категории Александр Бычко с позывным Медведь 2001 года рождения также рассказал о случаях летального исхода из-за употребления суррогата.
В понедельник источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что шесть сотрудников украинской Госпогранслужбы в канун Рождества сдались в плен на границе с Белгородской областью на Харьковском направлении.
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