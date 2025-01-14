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Кандидат в шефы Пентагона высказался о планах Трампа по Украине - РИА Новости, 15.01.2025
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22:00 14.01.2025 (обновлено: 00:03 15.01.2025)
https://ria.ru/20250114/plany-1993740843.html
Кандидат в шефы Пентагона высказался о планах Трампа по Украине
Кандидат в шефы Пентагона высказался о планах Трампа по Украине - РИА Новости, 15.01.2025
Кандидат в шефы Пентагона высказался о планах Трампа по Украине
Избранный президент США Дональд Трамп планирует урегулировать ситуацию на Украине на выгодных для Киева условиях, заявил кандидат на пост главы Пентагона Питер... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-14T22:00:00+03:00
2025-01-15T00:03:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп планирует урегулировать ситуацию на Украине на выгодных для Киева условиях, заявил кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет на слушаниях в комитете по вооруженным силам сената в Конгрессе США, на которых рассматривалась его кандидатура."Он (Дональд Трамп — прим. ред.) совершенно ясно дал понять, что хотел бы видеть завершение этого конфликта &lt;…&gt;Мы бы хотели видеть его настолько выгодным для украинцев, насколько это возможно", — утверждает он.По словам Хегсета, они бы хотели, чтобы это урегулирование было максимально выгодно для украинцев.Хегсет также заявил о важности "активного сдерживания" России от действий, направленных против ключевых интересов США. Он выступил с утверждением, что Россия продолжает предпринимать шаги, направленные на расширение своего влияния, и подчеркнул, что США должны активно противодействовать этим попыткам.Ранее в интервью телеканалу NBC News победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп отметил, что при новой администрации Киеву, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена.Также Трамп выразил ранее надежду на то, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. При этом ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против Москвы.
https://ria.ru/20250114/ssha-1993728665.html
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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, министерство обороны сша, нато
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Министерство обороны США, НАТО
Кандидат в шефы Пентагона высказался о планах Трампа по Украине

Хегсет: США при Трампе будут добиваться выгоды для Киева при урегулировании

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПит Хегсет
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Пит Хегсет. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп планирует урегулировать ситуацию на Украине на выгодных для Киева условиях, заявил кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет на слушаниях в комитете по вооруженным силам сената в Конгрессе США, на которых рассматривалась его кандидатура.
"Он (Дональд Трамп — прим. ред.) совершенно ясно дал понять, что хотел бы видеть завершение этого конфликта <…>Мы бы хотели видеть его настолько выгодным для украинцев, насколько это возможно", — утверждает он.
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
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Вчера, 19:54
По словам Хегсета, они бы хотели, чтобы это урегулирование было максимально выгодно для украинцев.
Хегсет также заявил о важности "активного сдерживания" России от действий, направленных против ключевых интересов США. Он выступил с утверждением, что Россия продолжает предпринимать шаги, направленные на расширение своего влияния, и подчеркнул, что США должны активно противодействовать этим попыткам.
Ранее в интервью телеканалу NBC News победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп отметил, что при новой администрации Киеву, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена.
Также Трамп выразил ранее надежду на то, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. При этом ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против Москвы.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
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Вчера, 19:12
 
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