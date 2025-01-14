https://ria.ru/20250114/pistorius-1993701492.html

Германия сообщила о планах разместить Patriot на границе с Украиной

Германия сообщила о планах разместить Patriot на границе с Украиной - РИА Новости, 14.01.2025

Германия сообщила о планах разместить Patriot на границе с Украиной

Германия планирует до конца января разместить в польском городе Жешув системы противовоздушной обороны Patriot, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T17:27:00+03:00

2025-01-14T17:27:00+03:00

2025-01-14T17:27:00+03:00

германия

украина

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Германия планирует до конца января разместить в польском городе Жешув системы противовоздушной обороны Patriot, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в Киев."Мы очень хорошо знаем, насколько большое значение имеет Жешув как логистический хаб, как логистический узел, когда речь идет о помощи Украине", — приводит его слова Telegram-канал Страна.ua.По данным СМИ, в Жешуве планируют разместить также две ЗРК и 200 немецких военных вдобавок к уже находящихся там норвежским военным, NASAMS и четырем истребителям F-35.Ранее сообщалось, что министр обороны Германии Борис Писториус прибыл на переговоры в Киев с необъявленным визитом. Он также подтвердил, что минобороны Германии подготовило новый пакет военной помощи Украине, который находится на согласовании в правительстве.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20250114/pistorius-1993564196.html

https://ria.ru/20250114/kiev-1993600486.html

германия

украина

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германия, украина, сергей лавров, борис писториус, страна.ua, нато, f-35, киев