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Германия сообщила о планах разместить Patriot на границе с Украиной - РИА Новости, 14.01.2025
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17:27 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/pistorius-1993701492.html
Германия сообщила о планах разместить Patriot на границе с Украиной
Германия сообщила о планах разместить Patriot на границе с Украиной - РИА Новости, 14.01.2025
Германия сообщила о планах разместить Patriot на границе с Украиной
Германия планирует до конца января разместить в польском городе Жешув системы противовоздушной обороны Patriot, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T17:27:00+03:00
2025-01-14T17:27:00+03:00
германия
украина
сергей лавров
борис писториус
страна.ua
нато
f-35
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Германия планирует до конца января разместить в польском городе Жешув системы противовоздушной обороны Patriot, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в Киев."Мы очень хорошо знаем, насколько большое значение имеет Жешув как логистический хаб, как логистический узел, когда речь идет о помощи Украине", — приводит его слова Telegram-канал Страна.ua.По данным СМИ, в Жешуве планируют разместить также две ЗРК и 200 немецких военных вдобавок к уже находящихся там норвежским военным, NASAMS и четырем истребителям F-35.Ранее сообщалось, что министр обороны Германии Борис Писториус прибыл на переговоры в Киев с необъявленным визитом. Он также подтвердил, что минобороны Германии подготовило новый пакет военной помощи Украине, который находится на согласовании в правительстве.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20250114/pistorius-1993564196.html
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германия, украина, сергей лавров, борис писториус, страна.ua, нато, f-35, киев
Германия, Украина, Сергей Лавров, Борис Писториус, Страна.ua, НАТО, F-35, Киев
Германия сообщила о планах разместить Patriot на границе с Украиной

Писториус: Германия разместит систему Patriot в Польше у границы с Украиной

© AP Photo / Lisi NiesnerМинистр обороны ФРГ Борис Писториус
Министр обороны ФРГ Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Lisi Niesner
Министр обороны ФРГ Борис Писториус. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Германия планирует до конца января разместить в польском городе Жешув системы противовоздушной обороны Patriot, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в Киев.
"Мы очень хорошо знаем, насколько большое значение имеет Жешув как логистический хаб, как логистический узел, когда речь идет о помощи Украине", — приводит его слова Telegram-канал Страна.ua.
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
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По данным СМИ, в Жешуве планируют разместить также две ЗРК и 200 немецких военных вдобавок к уже находящихся там норвежским военным, NASAMS и четырем истребителям F-35.
Ранее сообщалось, что министр обороны Германии Борис Писториус прибыл на переговоры в Киев с необъявленным визитом. Он также подтвердил, что минобороны Германии подготовило новый пакет военной помощи Украине, который находится на согласовании в правительстве.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Министр обороны Германии Борис Писториус на станции Перемышль в Польше перед отправлением в Киев - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Министр обороны Германии прибыл в Киев с необъявленным визитом
Вчера, 11:07
 
ГерманияУкраинаСергей ЛавровБорис ПисториусСтрана.uaНАТОF-35Киев
 
 
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