https://ria.ru/20250114/pistorius-1993564196.html

"Просто больной". Писториуса поставили на место из-за решения по Украине

"Просто больной". Писториуса поставили на место из-за решения по Украине - РИА Новости, 14.01.2025

"Просто больной". Писториуса поставили на место из-за решения по Украине

Читатели немецкой газеты Welt раскритиковали решение министра обороны Германии передать Украине первую новейшую самоходную гаубицу "Boxer RCH 155". РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T02:35:00+03:00

2025-01-14T02:35:00+03:00

2025-01-14T02:35:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Welt раскритиковали решение министра обороны Германии передать Украине первую новейшую самоходную гаубицу "Boxer RCH 155"."У этого правительства не только глупейшая энергетическая, экономическая и социальная политика, но и разорительная оборонная политика. Все совершенно невежественные, включая Писториуса, должны уйти", — написал Hermann K."Безумие, как здесь тратят деньги налогоплательщиков. Это при государственном долге в 2,8 триллиона евро и больном бундесвере", — отметил Kai B."Он забыл, что является министром обороны Германии", — напомнил Gabi R."Просто больной. Когда же мы остановим эту безумную акцию?" — добавила Hermine Granger."К сожалению, в Германии есть только политики, которые, социализировавшись на этапе американского "глобального доминирования", приобрели совершенно нереальные представления о мире. Эти люди совершенно бесполезны для развивающегося 21-го века с приходом многополярности", — констатировал Fred M.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц (СДПГ) неоднократно заявлял, что Беорлин не будет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus и давать Киеву разрешение на применение своего оружия для поражения целей на территории России. Позднее он также заявил, что Германия будет "играть важную роль" в гарантиях безопасности для Украины, но "не пошлёт своих солдат на эту войну", отметив, что считает дискуссии на тему странными.

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