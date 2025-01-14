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"Просто больной". Писториуса поставили на место из-за решения по Украине - РИА Новости, 14.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
02:35 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/pistorius-1993564196.html
"Просто больной". Писториуса поставили на место из-за решения по Украине
"Просто больной". Писториуса поставили на место из-за решения по Украине - РИА Новости, 14.01.2025
"Просто больной". Писториуса поставили на место из-за решения по Украине
Читатели немецкой газеты Welt раскритиковали решение министра обороны Германии передать Украине первую новейшую самоходную гаубицу "Boxer RCH 155". РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T02:35:00+03:00
2025-01-14T02:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
бундесвер германии
welt
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Welt раскритиковали решение министра обороны Германии передать Украине первую новейшую самоходную гаубицу "Boxer RCH 155"."У этого правительства не только глупейшая энергетическая, экономическая и социальная политика, но и разорительная оборонная политика. Все совершенно невежественные, включая Писториуса, должны уйти", — написал Hermann K."Безумие, как здесь тратят деньги налогоплательщиков. Это при государственном долге в 2,8 триллиона евро и больном бундесвере", — отметил Kai B."Он забыл, что является министром обороны Германии", — напомнил Gabi R."Просто больной. Когда же мы остановим эту безумную акцию?" — добавила Hermine Granger."К сожалению, в Германии есть только политики, которые, социализировавшись на этапе американского "глобального доминирования", приобрели совершенно нереальные представления о мире. Эти люди совершенно бесполезны для развивающегося 21-го века с приходом многополярности", — констатировал Fred M.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц (СДПГ) неоднократно заявлял, что Беорлин не будет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus и давать Киеву разрешение на применение своего оружия для поражения целей на территории России. Позднее он также заявил, что Германия будет "играть важную роль" в гарантиях безопасности для Украины, но "не пошлёт своих солдат на эту войну", отметив, что считает дискуссии на тему странными.
https://ria.ru/20250114/pokrovsk-1993560165.html
https://ria.ru/20250110/zelenskiy-1993143016.html
https://ria.ru/20250112/sanktsii-1993381653.html
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в мире, германия, украина, бундесвер германии, welt
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Бундесвер Германии, Welt

"Просто больной". Писториуса поставили на место из-за решения по Украине

© AP Photo / Markus SchreiberМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Welt раскритиковали решение министра обороны Германии передать Украине первую новейшую самоходную гаубицу "Boxer RCH 155".
"У этого правительства не только глупейшая энергетическая, экономическая и социальная политика, но и разорительная оборонная политика. Все совершенно невежественные, включая Писториуса, должны уйти", — написал Hermann K.
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"Безумие, как здесь тратят деньги налогоплательщиков. Это при государственном долге в 2,8 триллиона евро и больном бундесвере", — отметил Kai B.
"Он забыл, что является министром обороны Германии", — напомнил Gabi R.
"Просто больной. Когда же мы остановим эту безумную акцию?" — добавила Hermine Granger.
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"К сожалению, в Германии есть только политики, которые, социализировавшись на этапе американского "глобального доминирования", приобрели совершенно нереальные представления о мире. Эти люди совершенно бесполезны для развивающегося 21-го века с приходом многополярности", — констатировал Fred M.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц (СДПГ) неоднократно заявлял, что Беорлин не будет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus и давать Киеву разрешение на применение своего оружия для поражения целей на территории России. Позднее он также заявил, что Германия будет "играть важную роль" в гарантиях безопасности для Украины, но "не пошлёт своих солдат на эту войну", отметив, что считает дискуссии на тему странными.
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