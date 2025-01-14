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Дрейфовавшему в Охотском море Пичугину не предъявили обвинение - РИА Новости, 14.01.2025
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04:05 14.01.2025 (обновлено: 04:06 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/pichugin-1993568700.html
Дрейфовавшему в Охотском море Пичугину не предъявили обвинение
Дрейфовавшему в Охотском море Пичугину не предъявили обвинение - РИА Новости, 14.01.2025
Дрейфовавшему в Охотском море Пичугину не предъявили обвинение
Михаил Пичугин, дрейфовавший в Охотском море на лодке более двух месяцев, допрошен по уголовному делу по факту гибели его родственников как свидетель, обвинение РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T04:05:00+03:00
2025-01-14T04:06:00+03:00
происшествия
россия
охотское море
улан-удэ
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ВЛАДИВОСТОК, 14 янв – РИА Новости. Михаил Пичугин, дрейфовавший в Охотском море на лодке более двух месяцев, допрошен по уголовному делу по факту гибели его родственников как свидетель, обвинение ему не предъявляли, сообщили РИА Новости в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. Дальневосточная транспортная прокуратура сообщала, что 9 августа 2024 года двое мужчин и 15-летний сын одного из них выдвинулись в Охотское море на лодке-катамаране "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Людей искали на вертолетах, но безуспешно. Маломерное судно обнаружили рыбаки у берегов Камчатки 14 октября. Из троих выжил только 46-летний Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Агентство ГО и ЧС Бурятии сообщило, что туристы были из Улан-Удэ. Они планировали проплыть от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине. Спасенного Пичугина доставили в больницу Магадана, в конце октября его выписали, он уехал домой в Улан-Удэ. "Тринадцатого августа 2024 года… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ по факту безвестного отсутствия Пичугина М., Пичугина С. и несовершеннолетнего Пичугина И. По уголовному делу в качестве свидетеля допрошен Пичугин М., обвинение ему не предъявлялось", - говорится в официальном ответе на запрос за подписью замруководителя Восточного МСУТ СК России Антона Артеменко.
https://ria.ru/20241219/nagrada-1990035880.html
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происшествия, россия, охотское море, улан-удэ, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Охотское море, Улан-Удэ, Следственный комитет России (СК РФ)
Дрейфовавшему в Охотском море Пичугину не предъявили обвинение

Дрейфовавшему в море Пичугину не предъявили обвинение из-за гибели родных

© Фото : Правительство Магаданской области/TelegramМихаил Пичугин, выживший после двух месяцев дрейфа в Охотском море
Михаил Пичугин, выживший после двух месяцев дрейфа в Охотском море - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Фото : Правительство Магаданской области/Telegram
Михаил Пичугин, выживший после двух месяцев дрейфа в Охотском море. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 янв – РИА Новости. Михаил Пичугин, дрейфовавший в Охотском море на лодке более двух месяцев, допрошен по уголовному делу по факту гибели его родственников как свидетель, обвинение ему не предъявляли, сообщили РИА Новости в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
Дальневосточная транспортная прокуратура сообщала, что 9 августа 2024 года двое мужчин и 15-летний сын одного из них выдвинулись в Охотское море на лодке-катамаране "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Людей искали на вертолетах, но безуспешно.
Заместитель председателя Правительства Магаданской области Татьяна Савченко навестила в областной больнице Михаила Пичугина, выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Рыбаков, которые спасли дрейфовавшего в Охотском море Пичугина, наградили
19 декабря 2024, 06:14
Маломерное судно обнаружили рыбаки у берегов Камчатки 14 октября. Из троих выжил только 46-летний Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Агентство ГО и ЧС Бурятии сообщило, что туристы были из Улан-Удэ. Они планировали проплыть от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине. Спасенного Пичугина доставили в больницу Магадана, в конце октября его выписали, он уехал домой в Улан-Удэ.
"Тринадцатого августа 2024 года… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ по факту безвестного отсутствия Пичугина М., Пичугина С. и несовершеннолетнего Пичугина И. По уголовному делу в качестве свидетеля допрошен Пичугин М., обвинение ему не предъявлялось", - говорится в официальном ответе на запрос за подписью замруководителя Восточного МСУТ СК России Антона Артеменко.
Рыбаки - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
Рыбаки спасли дрейфовавшего в океане 19 часов мужчину у берегов Австралии
10 ноября 2024, 05:41
 
ПроисшествияРоссияОхотское мореУлан-УдэСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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