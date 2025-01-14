Дрейфовавшему в Охотском море Пичугину не предъявили обвинение
Дрейфовавшему в море Пичугину не предъявили обвинение из-за гибели родных
© Фото : Правительство Магаданской области/TelegramМихаил Пичугин, выживший после двух месяцев дрейфа в Охотском море
Михаил Пичугин, выживший после двух месяцев дрейфа в Охотском море. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 янв – РИА Новости. Михаил Пичугин, дрейфовавший в Охотском море на лодке более двух месяцев, допрошен по уголовному делу по факту гибели его родственников как свидетель, обвинение ему не предъявляли, сообщили РИА Новости в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
Дальневосточная транспортная прокуратура сообщала, что 9 августа 2024 года двое мужчин и 15-летний сын одного из них выдвинулись в Охотское море на лодке-катамаране "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Людей искали на вертолетах, но безуспешно.
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Маломерное судно обнаружили рыбаки у берегов Камчатки 14 октября. Из троих выжил только 46-летний Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Агентство ГО и ЧС Бурятии сообщило, что туристы были из Улан-Удэ. Они планировали проплыть от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине. Спасенного Пичугина доставили в больницу Магадана, в конце октября его выписали, он уехал домой в Улан-Удэ.
"Тринадцатого августа 2024 года… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ по факту безвестного отсутствия Пичугина М., Пичугина С. и несовершеннолетнего Пичугина И. По уголовному делу в качестве свидетеля допрошен Пичугин М., обвинение ему не предъявлялось", - говорится в официальном ответе на запрос за подписью замруководителя Восточного МСУТ СК России Антона Артеменко.
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