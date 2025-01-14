https://ria.ru/20250114/pichugin-1993568700.html

Дрейфовавшему в Охотском море Пичугину не предъявили обвинение

Дрейфовавшему в Охотском море Пичугину не предъявили обвинение - РИА Новости, 14.01.2025

Дрейфовавшему в Охотском море Пичугину не предъявили обвинение

Михаил Пичугин, дрейфовавший в Охотском море на лодке более двух месяцев, допрошен по уголовному делу по факту гибели его родственников как свидетель, обвинение РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T04:05:00+03:00

2025-01-14T04:05:00+03:00

2025-01-14T04:06:00+03:00

происшествия

россия

охотское море

улан-удэ

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978283046_0:49:901:556_1920x0_80_0_0_33cca84b79f0fd5b143b687703aecdb0.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 14 янв – РИА Новости. Михаил Пичугин, дрейфовавший в Охотском море на лодке более двух месяцев, допрошен по уголовному делу по факту гибели его родственников как свидетель, обвинение ему не предъявляли, сообщили РИА Новости в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. Дальневосточная транспортная прокуратура сообщала, что 9 августа 2024 года двое мужчин и 15-летний сын одного из них выдвинулись в Охотское море на лодке-катамаране "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Людей искали на вертолетах, но безуспешно. Маломерное судно обнаружили рыбаки у берегов Камчатки 14 октября. Из троих выжил только 46-летний Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Агентство ГО и ЧС Бурятии сообщило, что туристы были из Улан-Удэ. Они планировали проплыть от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине. Спасенного Пичугина доставили в больницу Магадана, в конце октября его выписали, он уехал домой в Улан-Удэ. "Тринадцатого августа 2024 года… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ по факту безвестного отсутствия Пичугина М., Пичугина С. и несовершеннолетнего Пичугина И. По уголовному делу в качестве свидетеля допрошен Пичугин М., обвинение ему не предъявлялось", - говорится в официальном ответе на запрос за подписью замруководителя Восточного МСУТ СК России Антона Артеменко.

https://ria.ru/20241219/nagrada-1990035880.html

https://ria.ru/20241110/spasenie-1982893512.html

россия

охотское море

улан-удэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, охотское море, улан-удэ, следственный комитет россии (ск рф)