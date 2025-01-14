https://ria.ru/20250114/peskov-1993613029.html
В Кремле напомнили, что Армения получает от сотрудничества с Россией
В Кремле напомнили, что Армения получает от сотрудничества с Россией - РИА Новости, 14.01.2025
В Кремле напомнили, что Армения получает от сотрудничества с Россией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о значимых дивидендах, которые получает Армения от взаимодействия с РФ и в рамках интеграционных... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T11:52:00+03:00
2025-01-14T11:52:00+03:00
2025-01-14T11:52:00+03:00
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энтони блинкен
евразийский экономический союз
в мире
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о значимых дивидендах, которые получает Армения от взаимодействия с РФ и в рамках интеграционных процессов. Ранее пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян сообщила, что во вторник в Вашингтоне министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут документ о стратегическом партнерстве между двумя странами. В июне 2024 года по итогам заседания армянско-американского стратегического диалога правительства двух стран приняли совместное заявление о намерении повысить двусторонний стратегический диалог до уровня стратегического партнерства. "Помимо двусторонних аспектов, для нас очень важны, конечно, аспекты нашего взаимодействия в рамках интеграционных процессов, в том числе ЕАЭС. Это все в совокупности является сотрудничеством, которое дает значимые дивиденды для Армении и ее народа. Из этого мы и исходим", - сказал Песков, комментируя подписание документа между США и Арменией.
https://ria.ru/20250113/armeniya-1993467535.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, россия, сша, дмитрий песков, энтони блинкен, евразийский экономический союз, в мире
Армения, Россия, США, Дмитрий Песков, Энтони Блинкен, Евразийский экономический союз, В мире
В Кремле напомнили, что Армения получает от сотрудничества с Россией
Песков: Армения получает значимые дивиденды от взаимодействия с Россией