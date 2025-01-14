https://ria.ru/20250114/peskov-1993613029.html

В Кремле напомнили, что Армения получает от сотрудничества с Россией

В Кремле напомнили, что Армения получает от сотрудничества с Россией - РИА Новости, 14.01.2025

В Кремле напомнили, что Армения получает от сотрудничества с Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о значимых дивидендах, которые получает Армения от взаимодействия с РФ и в рамках интеграционных... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T11:52:00+03:00

2025-01-14T11:52:00+03:00

2025-01-14T11:52:00+03:00

армения

россия

сша

дмитрий песков

энтони блинкен

евразийский экономический союз

в мире

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о значимых дивидендах, которые получает Армения от взаимодействия с РФ и в рамках интеграционных процессов. Ранее пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян сообщила, что во вторник в Вашингтоне министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут документ о стратегическом партнерстве между двумя странами. В июне 2024 года по итогам заседания армянско-американского стратегического диалога правительства двух стран приняли совместное заявление о намерении повысить двусторонний стратегический диалог до уровня стратегического партнерства. "Помимо двусторонних аспектов, для нас очень важны, конечно, аспекты нашего взаимодействия в рамках интеграционных процессов, в том числе ЕАЭС. Это все в совокупности является сотрудничеством, которое дает значимые дивиденды для Армении и ее народа. Из этого мы и исходим", - сказал Песков, комментируя подписание документа между США и Арменией.

https://ria.ru/20250113/armeniya-1993467535.html

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Варвара Скокшина

армения, россия, сша, дмитрий песков, энтони блинкен, евразийский экономический союз, в мире