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В Кремле напомнили, что Армения получает от сотрудничества с Россией - РИА Новости, 14.01.2025
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11:52 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/peskov-1993613029.html
В Кремле напомнили, что Армения получает от сотрудничества с Россией
В Кремле напомнили, что Армения получает от сотрудничества с Россией - РИА Новости, 14.01.2025
В Кремле напомнили, что Армения получает от сотрудничества с Россией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о значимых дивидендах, которые получает Армения от взаимодействия с РФ и в рамках интеграционных... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T11:52:00+03:00
2025-01-14T11:52:00+03:00
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россия
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энтони блинкен
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о значимых дивидендах, которые получает Армения от взаимодействия с РФ и в рамках интеграционных процессов. Ранее пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян сообщила, что во вторник в Вашингтоне министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут документ о стратегическом партнерстве между двумя странами. В июне 2024 года по итогам заседания армянско-американского стратегического диалога правительства двух стран приняли совместное заявление о намерении повысить двусторонний стратегический диалог до уровня стратегического партнерства. "Помимо двусторонних аспектов, для нас очень важны, конечно, аспекты нашего взаимодействия в рамках интеграционных процессов, в том числе ЕАЭС. Это все в совокупности является сотрудничеством, которое дает значимые дивиденды для Армении и ее народа. Из этого мы и исходим", - сказал Песков, комментируя подписание документа между США и Арменией.
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армения, россия, сша, дмитрий песков, энтони блинкен, евразийский экономический союз, в мире
Армения, Россия, США, Дмитрий Песков, Энтони Блинкен, Евразийский экономический союз, В мире
В Кремле напомнили, что Армения получает от сотрудничества с Россией

Песков: Армения получает значимые дивиденды от взаимодействия с Россией

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о значимых дивидендах, которые получает Армения от взаимодействия с РФ и в рамках интеграционных процессов.
Ранее пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян сообщила, что во вторник в Вашингтоне министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут документ о стратегическом партнерстве между двумя странами. В июне 2024 года по итогам заседания армянско-американского стратегического диалога правительства двух стран приняли совместное заявление о намерении повысить двусторонний стратегический диалог до уровня стратегического партнерства.
"Помимо двусторонних аспектов, для нас очень важны, конечно, аспекты нашего взаимодействия в рамках интеграционных процессов, в том числе ЕАЭС. Это все в совокупности является сотрудничеством, которое дает значимые дивиденды для Армении и ее народа. Из этого мы и исходим", - сказал Песков, комментируя подписание документа между США и Арменией.
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АрменияРоссияСШАДмитрий ПесковЭнтони БлинкенЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
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