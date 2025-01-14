https://ria.ru/20250114/peskov-1993612324.html

В Кремле оценили усиление связей Армении и США

В Кремле оценили усиление связей Армении и США - РИА Новости, 14.01.2025

В Кремле оценили усиление связей Армении и США

США никогда не играли стабилизирующую роль на Южном Кавказе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T11:51:00+03:00

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2025-01-14T11:51:00+03:00

сша

армения

россия

дмитрий песков

энтони блинкен

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. США никогда не играли стабилизирующую роль на Южном Кавказе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян сообщила, что во вторник в Вашингтоне министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут документ о стратегическом партнерстве между двумя странами. В июне 2024 года по итогам заседания армянско-американского стратегического диалога правительства двух стран приняли совместное заявление о намерении повысить двусторонний стратегический диалог до уровня стратегического партнерства."Соединенные Штаты особо стабилизирующую роль на Южном Кавказе никогда не играли. Можно даже сказать, наоборот. И как раз в контексте этих действий, наоборот, Соединенные Штаты, конечно, пытаются всячески затягивать в свой кильватер новые и новые страны", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают усиление связей Армении и США.

https://ria.ru/20250114/armeniya-1993610221.html

сша

армения

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сша, армения, россия, дмитрий песков, энтони блинкен