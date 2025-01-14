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В Кремле оценили усиление связей Армении и США - РИА Новости, 14.01.2025
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11:51 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/peskov-1993612324.html
В Кремле оценили усиление связей Армении и США
В Кремле оценили усиление связей Армении и США - РИА Новости, 14.01.2025
В Кремле оценили усиление связей Армении и США
США никогда не играли стабилизирующую роль на Южном Кавказе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T11:51:00+03:00
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сша
армения
россия
дмитрий песков
энтони блинкен
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. США никогда не играли стабилизирующую роль на Южном Кавказе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян сообщила, что во вторник в Вашингтоне министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут документ о стратегическом партнерстве между двумя странами. В июне 2024 года по итогам заседания армянско-американского стратегического диалога правительства двух стран приняли совместное заявление о намерении повысить двусторонний стратегический диалог до уровня стратегического партнерства."Соединенные Штаты особо стабилизирующую роль на Южном Кавказе никогда не играли. Можно даже сказать, наоборот. И как раз в контексте этих действий, наоборот, Соединенные Штаты, конечно, пытаются всячески затягивать в свой кильватер новые и новые страны", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают усиление связей Армении и США.
https://ria.ru/20250114/armeniya-1993610221.html
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сша, армения, россия, дмитрий песков, энтони блинкен
США, Армения, Россия, Дмитрий Песков, Энтони Блинкен
В Кремле оценили усиление связей Армении и США

Песков: США никогда не играли стабилизирующую роль на Южном Кавказе

© Fotolia / Regisser.comФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Fotolia / Regisser.com
Флаг Армении. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. США никогда не играли стабилизирующую роль на Южном Кавказе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян сообщила, что во вторник в Вашингтоне министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут документ о стратегическом партнерстве между двумя странами. В июне 2024 года по итогам заседания армянско-американского стратегического диалога правительства двух стран приняли совместное заявление о намерении повысить двусторонний стратегический диалог до уровня стратегического партнерства.
"Соединенные Штаты особо стабилизирующую роль на Южном Кавказе никогда не играли. Можно даже сказать, наоборот. И как раз в контексте этих действий, наоборот, Соединенные Штаты, конечно, пытаются всячески затягивать в свой кильватер новые и новые страны", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают усиление связей Армении и США.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Песков рассказал об отношениях России с Арменией
11:43
 
СШААрменияРоссияДмитрий ПесковЭнтони Блинкен
 
 
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