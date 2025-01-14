https://ria.ru/20250114/peskov-1993610107.html
Песков оценил важность подписания договора о партнерстве с Ираном
Песков оценил важность подписания договора о партнерстве с Ираном - РИА Новости, 14.01.2025
Песков оценил важность подписания договора о партнерстве с Ираном
Россия придает большое значение подписанию договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T11:42:00+03:00
2025-01-14T11:42:00+03:00
2025-01-14T11:57:00+03:00
россия
иран
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия придает большое значение подписанию договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подпишут после переговоров 17 января Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщает пресс-служба Кремля."Подписание этого договора - это очень важная составляющая предстоящего визита господина Пезешкиана, для нас это очень важное событие, придаем этому большое значение. Действительно будет подписан этот договор, также лидеры выступят с заявлениями для средств массовой информации", - сказал Песков журналистам.Песков также отметил, что переговоры состоятся в Кремле.
https://ria.ru/20250114/peskov-1993609643.html
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россия, иран, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Иран, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков оценил важность подписания договора о партнерстве с Ираном
Песков: РФ придает большое значение подписанию договора о партнерстве с Ираном