https://ria.ru/20250114/peskov-1993610004.html
В Кремле заявили об отсутствии диалога с администрацией Байдена
В Кремле заявили об отсутствии диалога с администрацией Байдена - РИА Новости, 14.01.2025
В Кремле заявили об отсутствии диалога с администрацией Байдена
Политического диалога на высоком или высшем уровне между Кремлем и администрацией президента США Джо Байдена как не было, так и нет, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T11:42:00+03:00
2025-01-14T11:42:00+03:00
2025-01-14T11:44:00+03:00
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дмитрий песков
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Политического диалога на высоком или высшем уровне между Кремлем и администрацией президента США Джо Байдена как не было, так и нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее газета New York Times сообщила, что якобы президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден поддерживали непрямые каналы связи с момента начала СВО в феврале 2022 года, хотя не общались с тех пор напрямую."Скорее контакты (между Вашингтоном и Москвой - ред.) такого технического уровня, политического диалога или диалога на высоком уровне или на высшем уровне как не было, так и нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, имели ли место подобные контакты.
https://ria.ru/20250114/krym-1993585024.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, дмитрий песков
В мире, США, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле заявили об отсутствии диалога с администрацией Байдена
Песков заявил об отсутствии политического диалога с администрацией Байдена