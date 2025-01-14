https://ria.ru/20250114/peskov-1993610004.html

В Кремле заявили об отсутствии диалога с администрацией Байдена

В Кремле заявили об отсутствии диалога с администрацией Байдена - РИА Новости, 14.01.2025

В Кремле заявили об отсутствии диалога с администрацией Байдена

Политического диалога на высоком или высшем уровне между Кремлем и администрацией президента США Джо Байдена как не было, так и нет, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T11:42:00+03:00

2025-01-14T11:42:00+03:00

2025-01-14T11:44:00+03:00

в мире

сша

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дмитрий песков

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Политического диалога на высоком или высшем уровне между Кремлем и администрацией президента США Джо Байдена как не было, так и нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее газета New York Times сообщила, что якобы президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден поддерживали непрямые каналы связи с момента начала СВО в феврале 2022 года, хотя не общались с тех пор напрямую."Скорее контакты (между Вашингтоном и Москвой - ред.) такого технического уровня, политического диалога или диалога на высоком уровне или на высшем уровне как не было, так и нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, имели ли место подобные контакты.

https://ria.ru/20250114/krym-1993585024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, россия, дмитрий песков