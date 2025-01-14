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Путин проведет совещание по развитию Крыма и Севастополя
Путин проведет совещание по развитию Крыма и Севастополя - РИА Новости, 14.01.2025
Путин проведет совещание по развитию Крыма и Севастополя
Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T11:42:00+03:00
2025-01-14T11:42:00+03:00
2025-01-14T11:43:00+03:00
севастополь
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Путин работает в Огарево, сегодня день достаточно спокойный, продолжаются внутренние совещания, серии встреч двусторонних. Среди прочего сегодня президент планирует в середине дня провести совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя", - сказал Песков журналистам.
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севастополь, владимир путин, россия, дмитрий песков, политика
Севастополь, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков, Политика
Путин проведет совещание по развитию Крыма и Севастополя
Песков: Путин во вторник проведет совещание по вопросам Крыма и Севастополя