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Путин проведет совещание по развитию Крыма и Севастополя

Путин проведет совещание по развитию Крыма и Севастополя - РИА Новости, 14.01.2025

Путин проведет совещание по развитию Крыма и Севастополя

Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T11:42:00+03:00

2025-01-14T11:42:00+03:00

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севастополь

владимир путин

россия

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Путин работает в Огарево, сегодня день достаточно спокойный, продолжаются внутренние совещания, серии встреч двусторонних. Среди прочего сегодня президент планирует в середине дня провести совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя", - сказал Песков журналистам.

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севастополь, владимир путин, россия, дмитрий песков, политика