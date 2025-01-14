Рейтинг@Mail.ru
Путин проведет совещание по развитию Крыма и Севастополя - РИА Новости, 14.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:42 14.01.2025 (обновлено: 11:43 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/peskov-1993609758.html
Путин проведет совещание по развитию Крыма и Севастополя
Путин проведет совещание по развитию Крыма и Севастополя - РИА Новости, 14.01.2025
Путин проведет совещание по развитию Крыма и Севастополя
Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T11:42:00+03:00
2025-01-14T11:43:00+03:00
севастополь
владимир путин
россия
дмитрий песков
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949322341_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_96fb6f8ae649455d6b7e8e85132d3343.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Путин работает в Огарево, сегодня день достаточно спокойный, продолжаются внутренние совещания, серии встреч двусторонних. Среди прочего сегодня президент планирует в середине дня провести совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя", - сказал Песков журналистам.
севастополь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949322341_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fa365b9d57fa1689081e70f17ab2b6fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, владимир путин, россия, дмитрий песков, политика
Севастополь, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков, Политика
Путин проведет совещание по развитию Крыма и Севастополя

Песков: Путин во вторник проведет совещание по вопросам Крыма и Севастополя

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПобережье Черного моря в поселке Гаспра в Крыму
Побережье Черного моря в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Побережье Черного моря в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Путин работает в Огарево, сегодня день достаточно спокойный, продолжаются внутренние совещания, серии встреч двусторонних. Среди прочего сегодня президент планирует в середине дня провести совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя", - сказал Песков журналистам.
 
СевастопольВладимир ПутинРоссияДмитрий ПесковПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала