https://ria.ru/20250114/peskov-1993609643.html
Песков рассказал о контактах с Вашингтоном
Песков рассказал о контактах с Вашингтоном - РИА Новости, 14.01.2025
Песков рассказал о контактах с Вашингтоном
Определённые каналы контактов между Москвой и Вашингтоном есть, в том числе по дипломатической линии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T11:41:00+03:00
2025-01-14T11:41:00+03:00
2025-01-14T11:46:00+03:00
вашингтон (штат)
москва
россия
владимир путин
дмитрий песков
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Определённые каналы контактов между Москвой и Вашингтоном есть, в том числе по дипломатической линии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее газета New York Times сообщила, что якобы президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден поддерживали непрямые каналы связи с момента начала СВО в феврале 2022 года, хотя не общались с тех пор напрямую."Существуют определенные каналы контактов между Вашингтоном и Москвой. Вы знаете, что и по линии военных, и по дипломатической линии. Но это скорее контакты такого технического уровня", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, имели ли место подобные контакты.
https://ria.ru/20250112/tramp-1993305223.html
вашингтон (штат)
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон (штат), москва, россия, владимир путин, дмитрий песков, джо байден
Вашингтон (штат), Москва, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Джо Байден
Песков рассказал о контактах с Вашингтоном
Песков заявил, что между Москвой и Вашингтоном есть определенные контакты