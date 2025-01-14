https://ria.ru/20250114/peskov-1993609643.html

Песков рассказал о контактах с Вашингтоном

Песков рассказал о контактах с Вашингтоном - РИА Новости, 14.01.2025

Песков рассказал о контактах с Вашингтоном

Определённые каналы контактов между Москвой и Вашингтоном есть, в том числе по дипломатической линии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T11:41:00+03:00

2025-01-14T11:41:00+03:00

2025-01-14T11:46:00+03:00

вашингтон (штат)

москва

россия

владимир путин

дмитрий песков

джо байден

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Определённые каналы контактов между Москвой и Вашингтоном есть, в том числе по дипломатической линии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее газета New York Times сообщила, что якобы президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден поддерживали непрямые каналы связи с момента начала СВО в феврале 2022 года, хотя не общались с тех пор напрямую."Существуют определенные каналы контактов между Вашингтоном и Москвой. Вы знаете, что и по линии военных, и по дипломатической линии. Но это скорее контакты такого технического уровня", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, имели ли место подобные контакты.

https://ria.ru/20250112/tramp-1993305223.html

вашингтон (штат)

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вашингтон (штат), москва, россия, владимир путин, дмитрий песков, джо байден