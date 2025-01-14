https://ria.ru/20250114/peregovory-1993570837.html

"За сто дней". На Западе предупредили Киев после письма Трампа Зеленскому

"За сто дней". На Западе предупредили Киев после письма Трампа Зеленскому - РИА Новости, 14.01.2025

"За сто дней". На Западе предупредили Киев после письма Трампа Зеленскому

США могут бросить Украину, если она в течение ста дней не изменит свою позицию по мирным переговорам, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T04:55:00+03:00

2025-01-14T04:55:00+03:00

2025-01-14T05:27:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. США могут бросить Украину, если она в течение ста дней не изменит свою позицию по мирным переговорам, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Если украинцы радикально не изменят свою позицию за сто дней, <...> американцы скажут, что они сделали все, что могли, и отстранятся", — выразил мнение Меркурис.Аналитик привел в пример письмо избранного президента США Дональда Трампа Владимиру Зеленскому, написанное в конце прошлого года, в котором республиканец призвал главу киевского режима начать думать о начале мирных переговоров и об отказе от подконтрольных России территорий.Избранный президент обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.Будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог в четверг заявил, что Трамп в скором времени сможет прийти к решению конфликта на Украине в рамках предстоящих переговоров с Владимиром Путиным и Зеленским. При этом Келлог добавил, что считает крупнейшей ошибкой уходящего президента США Джо Байдена отказ от взаимодействия с российским коллегой в решении этого вопроса.

https://ria.ru/20250114/mobilizatsiya-1993565909.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский