https://ria.ru/20250114/peregovory-1993570837.html
"За сто дней". На Западе предупредили Киев после письма Трампа Зеленскому
"За сто дней". На Западе предупредили Киев после письма Трампа Зеленскому - РИА Новости, 14.01.2025
"За сто дней". На Западе предупредили Киев после письма Трампа Зеленскому
США могут бросить Украину, если она в течение ста дней не изменит свою позицию по мирным переговорам, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T04:55:00+03:00
2025-01-14T04:55:00+03:00
2025-01-14T05:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988557537_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_23d16281927193910867fda474408fd6.jpg
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. США могут бросить Украину, если она в течение ста дней не изменит свою позицию по мирным переговорам, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Если украинцы радикально не изменят свою позицию за сто дней, <...> американцы скажут, что они сделали все, что могли, и отстранятся", — выразил мнение Меркурис.Аналитик привел в пример письмо избранного президента США Дональда Трампа Владимиру Зеленскому, написанное в конце прошлого года, в котором республиканец призвал главу киевского режима начать думать о начале мирных переговоров и об отказе от подконтрольных России территорий.Избранный президент обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.Будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог в четверг заявил, что Трамп в скором времени сможет прийти к решению конфликта на Украине в рамках предстоящих переговоров с Владимиром Путиным и Зеленским. При этом Келлог добавил, что считает крупнейшей ошибкой уходящего президента США Джо Байдена отказ от взаимодействия с российским коллегой в решении этого вопроса.
https://ria.ru/20250114/mobilizatsiya-1993565909.html
https://ria.ru/20250114/zelenskiy-1993568415.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988557537_193:0:2861:2001_1920x0_80_0_0_87c84e2a6630d8b00119c89649dc5a2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
"За сто дней". На Западе предупредили Киев после письма Трампа Зеленскому
Меркурис: США бросят Украину, если она не изменит позицию по переговорам