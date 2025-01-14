Рейтинг@Mail.ru
Кандидат на пост шефа Пентагона заявил о важности контроля над вооружениями - РИА Новости, 14.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:23 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/pentagon-1993722816.html
Кандидат на пост шефа Пентагона заявил о важности контроля над вооружениями
Кандидат на пост шефа Пентагона заявил о важности контроля над вооружениями - РИА Новости, 14.01.2025
Кандидат на пост шефа Пентагона заявил о важности контроля над вооружениями
США стремятся к контролю над вооружениями, но в его отсутствии продолжат модернизировать свою ядерную триаду, заявил кандидат на пост главы Пентагона Питер... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T19:23:00+03:00
2025-01-14T19:23:00+03:00
в мире
сша
китай
россия
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987413278_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_f7572f2ab96cc4b0cbcda02f0efea138.jpg
ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. США стремятся к контролю над вооружениями, но в его отсутствии продолжат модернизировать свою ядерную триаду, заявил кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет. "Соединенные Штаты должны добиваться контроля над вооружениями, когда это в их интересах", - говорится в тексте его письменных показаний сенату. При этом он отметил, что КНР и РФ с 2020 года якобы отвергают предложения США по переговорам в части контроля над вооружениями. В отсутствии такого диалога Пентагон будет строить "современную ядерную триаду", которая, как утверждает Хегсет, призвана сдерживать конфликты. "Ядерное сдерживание является центральной и важнейшей основой стратегии нашей страны, а модернизация ядерных сил является приоритетом для противодействия практически равным по мощности ядерным государствам", – добавил он.
https://ria.ru/20250114/rossiya-1993711921.html
сша
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987413278_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_e8e41bddfe6f3706b96e81218e2bd8c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, россия, министерство обороны сша
В мире, США, Китай, Россия, Министерство обороны США
Кандидат на пост шефа Пентагона заявил о важности контроля над вооружениями

Кандидат в главы Пентагона Хегсет: США стремятся к контролю над вооружениями

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПит Хегсет
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Пит Хегсет. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. США стремятся к контролю над вооружениями, но в его отсутствии продолжат модернизировать свою ядерную триаду, заявил кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет.
"Соединенные Штаты должны добиваться контроля над вооружениями, когда это в их интересах", - говорится в тексте его письменных показаний сенату.
При этом он отметил, что КНР и РФ с 2020 года якобы отвергают предложения США по переговорам в части контроля над вооружениями. В отсутствии такого диалога Пентагон будет строить "современную ядерную триаду", которая, как утверждает Хегсет, призвана сдерживать конфликты.
"Ядерное сдерживание является центральной и важнейшей основой стратегии нашей страны, а модернизация ядерных сил является приоритетом для противодействия практически равным по мощности ядерным государствам", – добавил он.
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Кандидат в главы Пентагона увидел угрозу в росте ядерного арсенала России
Вчера, 18:38
 
В миреСШАКитайРоссияМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала