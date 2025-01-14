https://ria.ru/20250114/pentagon-1993722816.html

Кандидат на пост шефа Пентагона заявил о важности контроля над вооружениями

Кандидат на пост шефа Пентагона заявил о важности контроля над вооружениями - РИА Новости, 14.01.2025

Кандидат на пост шефа Пентагона заявил о важности контроля над вооружениями

США стремятся к контролю над вооружениями, но в его отсутствии продолжат модернизировать свою ядерную триаду, заявил кандидат на пост главы Пентагона Питер... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T19:23:00+03:00

2025-01-14T19:23:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. США стремятся к контролю над вооружениями, но в его отсутствии продолжат модернизировать свою ядерную триаду, заявил кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет. "Соединенные Штаты должны добиваться контроля над вооружениями, когда это в их интересах", - говорится в тексте его письменных показаний сенату. При этом он отметил, что КНР и РФ с 2020 года якобы отвергают предложения США по переговорам в части контроля над вооружениями. В отсутствии такого диалога Пентагон будет строить "современную ядерную триаду", которая, как утверждает Хегсет, призвана сдерживать конфликты. "Ядерное сдерживание является центральной и важнейшей основой стратегии нашей страны, а модернизация ядерных сил является приоритетом для противодействия практически равным по мощности ядерным государствам", – добавил он.

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