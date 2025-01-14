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Кандидат на пост главы Пентагона назвал Россию и КНР угрозами в киберсфере - РИА Новости, 14.01.2025
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18:30 14.01.2025 (обновлено: 19:13 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/pentagon-1993711377.html
Кандидат на пост главы Пентагона назвал Россию и КНР угрозами в киберсфере
Кандидат на пост главы Пентагона назвал Россию и КНР угрозами в киберсфере - РИА Новости, 14.01.2025
Кандидат на пост главы Пентагона назвал Россию и КНР угрозами в киберсфере
Кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет назвал Россию и Китай основными угрозами в киберпространстве, пообещал превратить киберсферу в "поле битвы". РИА Новости, 14.01.2025
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россия
китай
министерство обороны сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет назвал Россию и Китай основными угрозами в киберпространстве, пообещал превратить киберсферу в "поле битвы".По его словам, КНР якобы представляет угрозу кибершпионажа, регулярно осуществляет вредоносную киберактивность против США и союзников. РФ, отметил Хегсет, также якобы становится серьезной угрозой для Вашингтона в киберпространстве."Я обеспечу выделение соответствующих ресурсов и политики киберпространству, поскольку оно действительно стало полем битвы", - говорится в тексте его письменных показаний сенату.
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россия, китай, министерство обороны сша, в мире, сша
Россия, Китай, Министерство обороны США, В мире, США
Кандидат на пост главы Пентагона назвал Россию и КНР угрозами в киберсфере

Хегсет пообещал превратить киберсферу в поле битвы с Россией и Китаем

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПит Хегсет
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Пит Хегсет. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет назвал Россию и Китай основными угрозами в киберпространстве, пообещал превратить киберсферу в "поле битвы".
По его словам, КНР якобы представляет угрозу кибершпионажа, регулярно осуществляет вредоносную киберактивность против США и союзников. РФ, отметил Хегсет, также якобы становится серьезной угрозой для Вашингтона в киберпространстве.
"Я обеспечу выделение соответствующих ресурсов и политики киберпространству, поскольку оно действительно стало полем битвы", - говорится в тексте его письменных показаний сенату.
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