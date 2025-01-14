https://ria.ru/20250114/pentagon-1993711377.html

Кандидат на пост главы Пентагона назвал Россию и КНР угрозами в киберсфере

Кандидат на пост главы Пентагона назвал Россию и КНР угрозами в киберсфере - РИА Новости, 14.01.2025

Кандидат на пост главы Пентагона назвал Россию и КНР угрозами в киберсфере

Кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет назвал Россию и Китай основными угрозами в киберпространстве, пообещал превратить киберсферу в "поле битвы". РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T18:30:00+03:00

2025-01-14T18:30:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет назвал Россию и Китай основными угрозами в киберпространстве, пообещал превратить киберсферу в "поле битвы".По его словам, КНР якобы представляет угрозу кибершпионажа, регулярно осуществляет вредоносную киберактивность против США и союзников. РФ, отметил Хегсет, также якобы становится серьезной угрозой для Вашингтона в киберпространстве."Я обеспечу выделение соответствующих ресурсов и политики киберпространству, поскольку оно действительно стало полем битвы", - говорится в тексте его письменных показаний сенату.

https://ria.ru/20250114/rossiya-1993711921.html

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россия, китай, министерство обороны сша, в мире, сша