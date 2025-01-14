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В Австралии открыли подвид самого опасного в мире паука - РИА Новости, 14.01.2025
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17:44 14.01.2025 (обновлено: 17:45 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/pauk-1993704313.html
В Австралии открыли подвид самого опасного в мире паука
В Австралии открыли подвид самого опасного в мире паука - РИА Новости, 14.01.2025
В Австралии открыли подвид самого опасного в мире паука
Группа ученых открыла новый подвид паука со смертельным ядом семейства Atracidae, который считается самым опасным в мире и обитает на восточном побережье... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T17:44:00+03:00
2025-01-14T17:45:00+03:00
австралия
ньюкасл
новый южный уэльс
в мире
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Группа ученых открыла новый подвид паука со смертельным ядом семейства Atracidae, который считается самым опасным в мире и обитает на восточном побережье Австралии, сообщает во вторник местный телеканал ABC. "Исследователи подтвердили, ... что самый известный и смертоносный паук Австралии на самом деле состоит из нескольких подвидов", - передает телеканал. В сообщении ABC отмечается, что открытие совершили ученые Австралийского музея, Университета Флиндерса и Университета Лейбница. В ходе изучения разных образцов ДНК пауков они пришли к выводу, что сиднейский воронкообразный паук, считающийся самым опасным на континенте, состоит из трех подвидов, и самый ядовитый из них обитает в городе Ньюкасл и его окрестностях штата Новый Южный Уэльс. Как сообщает телеканал, новый подвид паука, названный Atrax christenseni, достигает рекордных 9,2 сантиметра. Один из его представителей, который сейчас находится в Австралийском парке рептилий, назван в честь австралийского актера Кристофера Хемсворта, в том числе из-за того, что открытый подвид получил неофициальное прозвище Big Boy (большой парень). По уточнению ABC, впервые большой ядовитый паук был обнаружен несколько лет назад сотрудником Австралийского парка рептилий Кейном Кристенсеном. Тогда он сразу обратил внимание на непривычно крупный размер членистоногого, но только сейчас ученые определили его в отдельный, наиболее опасный подвид. Как отмечает издание, независимо от различия в трех подвидах паука, имеющееся противоядие эффективно от укуса любого из них. Сиднейский воронкообразный паук обитает в Австралии, преимущественно в Сиднее и в радиусе 160 километров от города. По данным Medical Journal of Australia, до 1981 года количество задокументированных смертей от укуса паука достигало 13 человек, включая семерых детей. В том же году был разработан антидот, после которого не было зафиксировано ни одного летального исхода.
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австралия, ньюкасл, новый южный уэльс, в мире
Австралия, Ньюкасл, Новый Южный Уэльс, В мире
В Австралии открыли подвид самого опасного в мире паука

Ученые в Австралии открыли подвид самого опасного в мире паука

© Фото : Australian Reptile ParkНовый вид паука семейства Atracidae, получивший неофициальное прозвище Big Boy
Новый вид паука семейства Atracidae, получивший неофициальное прозвище Big Boy - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Фото : Australian Reptile Park
Новый вид паука семейства Atracidae, получивший неофициальное прозвище Big Boy
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Группа ученых открыла новый подвид паука со смертельным ядом семейства Atracidae, который считается самым опасным в мире и обитает на восточном побережье Австралии, сообщает во вторник местный телеканал ABC.
"Исследователи подтвердили, ... что самый известный и смертоносный паук Австралии на самом деле состоит из нескольких подвидов", - передает телеканал.
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В сообщении ABC отмечается, что открытие совершили ученые Австралийского музея, Университета Флиндерса и Университета Лейбница. В ходе изучения разных образцов ДНК пауков они пришли к выводу, что сиднейский воронкообразный паук, считающийся самым опасным на континенте, состоит из трех подвидов, и самый ядовитый из них обитает в городе Ньюкасл и его окрестностях штата Новый Южный Уэльс.
Как сообщает телеканал, новый подвид паука, названный Atrax christenseni, достигает рекордных 9,2 сантиметра. Один из его представителей, который сейчас находится в Австралийском парке рептилий, назван в честь австралийского актера Кристофера Хемсворта, в том числе из-за того, что открытый подвид получил неофициальное прозвище Big Boy (большой парень).
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По уточнению ABC, впервые большой ядовитый паук был обнаружен несколько лет назад сотрудником Австралийского парка рептилий Кейном Кристенсеном. Тогда он сразу обратил внимание на непривычно крупный размер членистоногого, но только сейчас ученые определили его в отдельный, наиболее опасный подвид.
Как отмечает издание, независимо от различия в трех подвидах паука, имеющееся противоядие эффективно от укуса любого из них.
Сиднейский воронкообразный паук обитает в Австралии, преимущественно в Сиднее и в радиусе 160 километров от города. По данным Medical Journal of Australia, до 1981 года количество задокументированных смертей от укуса паука достигало 13 человек, включая семерых детей. В том же году был разработан антидот, после которого не было зафиксировано ни одного летального исхода.
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