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Разногласия США с Китаем при Трампе обострятся, считает Патрушев - РИА Новости, 14.01.2025
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15:13 14.01.2025 (обновлено: 17:11 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/patrushev-1993673256.html
Разногласия США с Китаем при Трампе обострятся, считает Патрушев
Разногласия США с Китаем при Трампе обострятся, считает Патрушев - РИА Новости, 14.01.2025
Разногласия США с Китаем при Трампе обострятся, считает Патрушев
Разногласия США с Китаем при новом американском президенте Дональде Трампе обострятся, причем американцы будут их раздувать, в том числе искусственно, считает... РИА Новости, 14.01.2025
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Разногласия США с Китаем при новом американском президенте Дональде Трампе обострятся, причем американцы будут их раздувать, в том числе искусственно, считает постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев. "Что касается отношений США с Китаем, то разногласия Вашингтона с Пекином, полагаю, обострятся, причем американцы будут их раздувать, в том числе искусственно", - сказал Патрушев в интервью "Комсомольской правде", оценивая перспективы внешней политики США при Трампе.
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цены на нефть, сша, китай, россия, дональд трамп, николай патрушев
Цены на нефть, США, Китай, Россия, Дональд Трамп, Николай Патрушев
Разногласия США с Китаем при Трампе обострятся, считает Патрушев

Патрушев: разногласия США и КНР при Трампе обострятся, американцы их раздуют

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Николай Патрушев . Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Разногласия США с Китаем при новом американском президенте Дональде Трампе обострятся, причем американцы будут их раздувать, в том числе искусственно, считает постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев.
«
"Что касается отношений США с Китаем, то разногласия Вашингтона с Пекином, полагаю, обострятся, причем американцы будут их раздувать, в том числе искусственно", - сказал Патрушев в интервью "Комсомольской правде", оценивая перспективы внешней политики США при Трампе.
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