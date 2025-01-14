https://ria.ru/20250114/patrushev-1993673256.html
Разногласия США с Китаем при Трампе обострятся, считает Патрушев
Разногласия США с Китаем при Трампе обострятся, считает Патрушев - РИА Новости, 14.01.2025
Разногласия США с Китаем при Трампе обострятся, считает Патрушев
Разногласия США с Китаем при новом американском президенте Дональде Трампе обострятся, причем американцы будут их раздувать, в том числе искусственно, считает... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T15:13:00+03:00
2025-01-14T15:13:00+03:00
2025-01-14T17:11:00+03:00
цены на нефть
сша
китай
россия
дональд трамп
николай патрушев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945799244_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_2488407ace68e597a56f2f8ebf546dd2.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Разногласия США с Китаем при новом американском президенте Дональде Трампе обострятся, причем американцы будут их раздувать, в том числе искусственно, считает постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев. "Что касается отношений США с Китаем, то разногласия Вашингтона с Пекином, полагаю, обострятся, причем американцы будут их раздувать, в том числе искусственно", - сказал Патрушев в интервью "Комсомольской правде", оценивая перспективы внешней политики США при Трампе.
https://ria.ru/20241205/partnerstvo-1987450056.html
сша
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945799244_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c2f43bf0662b7599caa7d1246af03078.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, сша, китай, россия, дональд трамп, николай патрушев
Цены на нефть, США, Китай, Россия, Дональд Трамп, Николай Патрушев
Разногласия США с Китаем при Трампе обострятся, считает Патрушев
Патрушев: разногласия США и КНР при Трампе обострятся, американцы их раздуют