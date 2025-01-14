https://ria.ru/20250114/patrushev-1993673256.html

Разногласия США с Китаем при Трампе обострятся, считает Патрушев

Разногласия США с Китаем при Трампе обострятся, считает Патрушев - РИА Новости, 14.01.2025

Разногласия США с Китаем при Трампе обострятся, считает Патрушев

Разногласия США с Китаем при новом американском президенте Дональде Трампе обострятся, причем американцы будут их раздувать, в том числе искусственно, считает... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T15:13:00+03:00

2025-01-14T15:13:00+03:00

2025-01-14T17:11:00+03:00

цены на нефть

сша

китай

россия

дональд трамп

николай патрушев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945799244_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_2488407ace68e597a56f2f8ebf546dd2.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Разногласия США с Китаем при новом американском президенте Дональде Трампе обострятся, причем американцы будут их раздувать, в том числе искусственно, считает постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев. "Что касается отношений США с Китаем, то разногласия Вашингтона с Пекином, полагаю, обострятся, причем американцы будут их раздувать, в том числе искусственно", - сказал Патрушев в интервью "Комсомольской правде", оценивая перспективы внешней политики США при Трампе.

https://ria.ru/20241205/partnerstvo-1987450056.html

сша

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, сша, китай, россия, дональд трамп, николай патрушев