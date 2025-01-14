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Патрушев оценил идею Трампа вернуть США к прагматичной политике
Патрушев оценил идею Трампа вернуть США к прагматичной политике - РИА Новости, 14.01.2025
Патрушев оценил идею Трампа вернуть США к прагматичной политике
Пока неясно, как лозунг избранного президента США Дональда Трампа о возврате США к прагматичной политике будет соотноситься с интересами других стран и народов, РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T15:12:00+03:00
2025-01-14T15:12:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Пока неясно, как лозунг избранного президента США Дональда Трампа о возврате США к прагматичной политике будет соотноситься с интересами других стран и народов, элита в Штатах расколота и не имеет единых взглядов, как строить политику в мире и внутри страны, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев. "Значительная часть мира по-прежнему смотрит на Америку. Между тем сама американская элита расколота и не имеет единых представлений, как именно выстраивать политику и в мире, и внутри страны. Главный лозунг Трампа заключается в том, что у него якобы есть план, как вернуть США к прагматичной политике, которая была бы выгодна и государству, и его гражданам. Как это будет соотноситься с интересами других стран и народов, пока неясно", - сказал Патрушев в интервью "Комсомольской правде".
https://ria.ru/20250114/patrushev-1993671246.html
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сша, россия, америка, дональд трамп, николай патрушев
США, Россия, Америка, Дональд Трамп, Николай Патрушев
Патрушев оценил идею Трампа вернуть США к прагматичной политике
Патрушев: неясно, как идеи Трампа будет соотноситься с интересами других стран