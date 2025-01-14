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Патрушев призвал вести переговоры по Украине без участия Запада - РИА Новости, 14.01.2025
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15:09 14.01.2025 (обновлено: 15:10 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/patrushev-1993672176.html
Патрушев призвал вести переговоры по Украине без участия Запада
Патрушев призвал вести переговоры по Украине без участия Запада - РИА Новости, 14.01.2025
Патрушев призвал вести переговоры по Украине без участия Запада
Переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада, Москве не о чем разговаривать ни с Лондоном, ни с Брюсселем, заявил... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T15:09:00+03:00
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россия
украина
сша
николай патрушев
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада, Москве не о чем разговаривать ни с Лондоном, ни с Брюсселем, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев. "Если говорить о конкретных перспективах дальнейшего развития событий с учетом фактора Трампа, мы с уважением относимся к его заявлениям", - сказал Патрушев в интервью "Комсомольской правде". "Я полагаю, что переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада. Ни с каким Лондоном и Брюсселем разговаривать не о чем", - подчеркнул он. По словам Патрушева, "руководство ЕС, например, давно уже не имеет права говорить от лица многих своих членов, таких как Венгрия, Словакия, Австрия, Румыния и некоторых других европейских стран, заинтересованных в стабильности в Европе и занимающих взвешенную позицию в отношении России".
https://ria.ru/20250109/peregovory-1992882384.html
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россия, украина, сша, николай патрушев, евросоюз
Россия, Украина, США, Николай Патрушев, Евросоюз
Патрушев призвал вести переговоры по Украине без участия Запада

Патрушев: переговоры по Украине должны вестись без участия других стран Запада

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада, Москве не о чем разговаривать ни с Лондоном, ни с Брюсселем, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев.
"Если говорить о конкретных перспективах дальнейшего развития событий с учетом фактора Трампа, мы с уважением относимся к его заявлениям", - сказал Патрушев в интервью "Комсомольской правде".
"Я полагаю, что переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада. Ни с каким Лондоном и Брюсселем разговаривать не о чем", - подчеркнул он.
По словам Патрушева, "руководство ЕС, например, давно уже не имеет права говорить от лица многих своих членов, таких как Венгрия, Словакия, Австрия, Румыния и некоторых других европейских стран, заинтересованных в стабильности в Европе и занимающих взвешенную позицию в отношении России".
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В США сделали заявление о переговорах с Россией по конфликту на Украине
9 января, 08:47
 
РоссияУкраинаСШАНиколай ПатрушевЕвросоюз
 
 
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