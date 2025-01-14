https://ria.ru/20250114/patrushev-1993671942.html
Патрушев рассказал о стратегическом сотрудничестве России и Китая
Патрушев рассказал о стратегическом сотрудничестве России и Китая - РИА Новости, 14.01.2025
Патрушев рассказал о стратегическом сотрудничестве России и Китая
Особое стратегическое сотрудничество России и Китая сохраняется вне зависимости от того, кто занимает пост президента США, заявил постоянный член Совета... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T15:08:00+03:00
2025-01-14T15:08:00+03:00
2025-01-14T15:25:00+03:00
россия
китай
сша
николай патрушев
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Особое стратегическое сотрудничество России и Китая сохраняется вне зависимости от того, кто занимает пост президента США, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев. "Для нас же Китай был и остается важнейшим партнером, с которым нас связывают отношения особо привилегированного стратегического сотрудничества. Эти отношения не подвержены конъюнктуре, они сохраняются вне зависимости от того, кто занимает Овальный кабинет (в США - ред.)", - сказал Патрушев в интервью "Комсомольской правде".
https://ria.ru/20250109/torgpred-1992872818.html
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россия, китай, сша, николай патрушев
Россия, Китай, США, Николай Патрушев
Патрушев рассказал о стратегическом сотрудничестве России и Китая
Патрушев: сотрудничество РФ и КНР сохраняется вне зависимости от президента США