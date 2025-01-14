https://ria.ru/20250114/patrushev-1993671942.html

Патрушев рассказал о стратегическом сотрудничестве России и Китая

Патрушев рассказал о стратегическом сотрудничестве России и Китая - РИА Новости, 14.01.2025

Патрушев рассказал о стратегическом сотрудничестве России и Китая

Особое стратегическое сотрудничество России и Китая сохраняется вне зависимости от того, кто занимает пост президента США, заявил постоянный член Совета... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T15:08:00+03:00

2025-01-14T15:08:00+03:00

2025-01-14T15:25:00+03:00

россия

китай

сша

николай патрушев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Особое стратегическое сотрудничество России и Китая сохраняется вне зависимости от того, кто занимает пост президента США, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев. "Для нас же Китай был и остается важнейшим партнером, с которым нас связывают отношения особо привилегированного стратегического сотрудничества. Эти отношения не подвержены конъюнктуре, они сохраняются вне зависимости от того, кто занимает Овальный кабинет (в США - ред.)", - сказал Патрушев в интервью "Комсомольской правде".

https://ria.ru/20250109/torgpred-1992872818.html

россия

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, сша, николай патрушев