Рейтинг@Mail.ru
Патрушев рассказал о стратегическом сотрудничестве России и Китая - РИА Новости, 14.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 14.01.2025 (обновлено: 15:25 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/patrushev-1993671942.html
Патрушев рассказал о стратегическом сотрудничестве России и Китая
Патрушев рассказал о стратегическом сотрудничестве России и Китая - РИА Новости, 14.01.2025
Патрушев рассказал о стратегическом сотрудничестве России и Китая
Особое стратегическое сотрудничество России и Китая сохраняется вне зависимости от того, кто занимает пост президента США, заявил постоянный член Совета... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T15:08:00+03:00
2025-01-14T15:25:00+03:00
россия
китай
сша
николай патрушев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Особое стратегическое сотрудничество России и Китая сохраняется вне зависимости от того, кто занимает пост президента США, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев. "Для нас же Китай был и остается важнейшим партнером, с которым нас связывают отношения особо привилегированного стратегического сотрудничества. Эти отношения не подвержены конъюнктуре, они сохраняются вне зависимости от того, кто занимает Овальный кабинет (в США - ред.)", - сказал Патрушев в интервью "Комсомольской правде".
https://ria.ru/20250109/torgpred-1992872818.html
россия
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_df112ff3333417ad6f7afabefde48627.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, сша, николай патрушев
Россия, Китай, США, Николай Патрушев
Патрушев рассказал о стратегическом сотрудничестве России и Китая

Патрушев: сотрудничество РФ и КНР сохраняется вне зависимости от президента США

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги КНР и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Особое стратегическое сотрудничество России и Китая сохраняется вне зависимости от того, кто занимает пост президента США, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев.
"Для нас же Китай был и остается важнейшим партнером, с которым нас связывают отношения особо привилегированного стратегического сотрудничества. Эти отношения не подвержены конъюнктуре, они сохраняются вне зависимости от того, кто занимает Овальный кабинет (в США - ред.)", - сказал Патрушев в интервью "Комсомольской правде".
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Торгпред призвал наладить промышленную кооперацию России с Китаем
9 января, 04:23
 
РоссияКитайСШАНиколай Патрушев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала