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Патрушев призвал прекратить дискриминацию русского населения в Прибалтике - РИА Новости, 14.01.2025
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15:07 14.01.2025 (обновлено: 15:28 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/patrushev-1993671413.html
Патрушев призвал прекратить дискриминацию русского населения в Прибалтике
Патрушев призвал прекратить дискриминацию русского населения в Прибалтике - РИА Новости, 14.01.2025
Патрушев призвал прекратить дискриминацию русского населения в Прибалтике
Власти стран Прибалтики и Молдавии продолжают бездумно заводить самих себя в глубочайший кризис, при этом упрямо крутят русофобскую шарманку, дискриминация... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T15:07:00+03:00
2025-01-14T15:28:00+03:00
молдавия
россия
прибалтика
николай патрушев
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Власти стран Прибалтики и Молдавии продолжают бездумно заводить самих себя в глубочайший кризис, при этом упрямо крутят русофобскую шарманку, дискриминация русского населения в этих странах должна быть прекращена, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев. "Если говорить о международном аспекте, то должна быть прекращена дискриминация русского населения в целом ряде стран, и конечно, в Прибалтике и Молдавии. Власти этих государств продолжают заводить самих себя в глубочайший кризис непродуманными действиями и при этом упрямо крутят русофобскую шарманку", - сказал Патрушев в интервью "Комсомольской правде". По словам Патрушева, особенно показателен в этом контексте энергокризис в Молдавии, вина за который целиком лежит на властях страны, послушно выполняющих приказы Брюсселя о снижении газовой зависимости от России. "Поэтому Кишиневу не надо обманывать ни самих себя, ни свой народ. Молдавским властям следует не искать врагов внутри страны или в Приднестровье, а признать свои ошибки и начать исправлять ситуацию. Не исключаю, что агрессивная антироссийская политика Кишинева приведет к тому, что Молдавия либо войдет в состав другого государства, либо вообще прекратит свое существование", - добавил Патрушев. В заключение он обратил внимание на пример Украины, где "неонацизм и русофобия привели страну к краху, причем еще задолго до специальной военной операции".
https://ria.ru/20241013/evrodeputat-1977852748.html
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молдавия, россия, прибалтика, николай патрушев
Молдавия, Россия, Прибалтика, Николай Патрушев
Патрушев призвал прекратить дискриминацию русского населения в Прибалтике

Патрушев призвал прекратить дискриминацию русских в Прибалтике и Молдавии

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Власти стран Прибалтики и Молдавии продолжают бездумно заводить самих себя в глубочайший кризис, при этом упрямо крутят русофобскую шарманку, дискриминация русского населения в этих странах должна быть прекращена, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев.
"Если говорить о международном аспекте, то должна быть прекращена дискриминация русского населения в целом ряде стран, и конечно, в Прибалтике и Молдавии. Власти этих государств продолжают заводить самих себя в глубочайший кризис непродуманными действиями и при этом упрямо крутят русофобскую шарманку", - сказал Патрушев в интервью "Комсомольской правде".
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По словам Патрушева, особенно показателен в этом контексте энергокризис в Молдавии, вина за который целиком лежит на властях страны, послушно выполняющих приказы Брюсселя о снижении газовой зависимости от России.
"Поэтому Кишиневу не надо обманывать ни самих себя, ни свой народ. Молдавским властям следует не искать врагов внутри страны или в Приднестровье, а признать свои ошибки и начать исправлять ситуацию. Не исключаю, что агрессивная антироссийская политика Кишинева приведет к тому, что Молдавия либо войдет в состав другого государства, либо вообще прекратит свое существование", - добавил Патрушев.
В заключение он обратил внимание на пример Украины, где "неонацизм и русофобия привели страну к краху, причем еще задолго до специальной военной операции".
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МолдавияРоссияПрибалтикаНиколай Патрушев
 
 
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