https://ria.ru/20250114/patrushev-1993671413.html

Патрушев призвал прекратить дискриминацию русского населения в Прибалтике

Патрушев призвал прекратить дискриминацию русского населения в Прибалтике - РИА Новости, 14.01.2025

Патрушев призвал прекратить дискриминацию русского населения в Прибалтике

Власти стран Прибалтики и Молдавии продолжают бездумно заводить самих себя в глубочайший кризис, при этом упрямо крутят русофобскую шарманку, дискриминация... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T15:07:00+03:00

2025-01-14T15:07:00+03:00

2025-01-14T15:28:00+03:00

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николай патрушев

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Власти стран Прибалтики и Молдавии продолжают бездумно заводить самих себя в глубочайший кризис, при этом упрямо крутят русофобскую шарманку, дискриминация русского населения в этих странах должна быть прекращена, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев. "Если говорить о международном аспекте, то должна быть прекращена дискриминация русского населения в целом ряде стран, и конечно, в Прибалтике и Молдавии. Власти этих государств продолжают заводить самих себя в глубочайший кризис непродуманными действиями и при этом упрямо крутят русофобскую шарманку", - сказал Патрушев в интервью "Комсомольской правде". По словам Патрушева, особенно показателен в этом контексте энергокризис в Молдавии, вина за который целиком лежит на властях страны, послушно выполняющих приказы Брюсселя о снижении газовой зависимости от России. "Поэтому Кишиневу не надо обманывать ни самих себя, ни свой народ. Молдавским властям следует не искать врагов внутри страны или в Приднестровье, а признать свои ошибки и начать исправлять ситуацию. Не исключаю, что агрессивная антироссийская политика Кишинева приведет к тому, что Молдавия либо войдет в состав другого государства, либо вообще прекратит свое существование", - добавил Патрушев. В заключение он обратил внимание на пример Украины, где "неонацизм и русофобия привели страну к краху, причем еще задолго до специальной военной операции".

https://ria.ru/20241013/evrodeputat-1977852748.html

https://ria.ru/20250114/ryutte-1993574666.html

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молдавия, россия, прибалтика, николай патрушев