Патрушев призвал прекратить дискриминацию русского населения в Прибалтике
Патрушев призвал прекратить дискриминацию русских в Прибалтике и Молдавии
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Власти стран Прибалтики и Молдавии продолжают бездумно заводить самих себя в глубочайший кризис, при этом упрямо крутят русофобскую шарманку, дискриминация русского населения в этих странах должна быть прекращена, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев.
"Если говорить о международном аспекте, то должна быть прекращена дискриминация русского населения в целом ряде стран, и конечно, в Прибалтике и Молдавии. Власти этих государств продолжают заводить самих себя в глубочайший кризис непродуманными действиями и при этом упрямо крутят русофобскую шарманку", - сказал Патрушев в интервью "Комсомольской правде".
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"Поэтому Кишиневу не надо обманывать ни самих себя, ни свой народ. Молдавским властям следует не искать врагов внутри страны или в Приднестровье, а признать свои ошибки и начать исправлять ситуацию. Не исключаю, что агрессивная антироссийская политика Кишинева приведет к тому, что Молдавия либо войдет в состав другого государства, либо вообще прекратит свое существование", - добавил Патрушев.
В заключение он обратил внимание на пример Украины, где "неонацизм и русофобия привели страну к краху, причем еще задолго до специальной военной операции".