https://ria.ru/20250114/patrushev-1993671246.html

"Глубинное государство" в США может помешать Трампу, считает Патрушев

"Глубинное государство" в США может помешать Трампу, считает Патрушев - РИА Новости, 14.01.2025

"Глубинное государство" в США может помешать Трампу, считает Патрушев

"Глубинное государство" в США очень сильно, оно может не дать Дональду Трампу полностью реализовать свои намерения на посту американского президента, заявил... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T15:06:00+03:00

2025-01-14T15:06:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. "Глубинное государство" в США очень сильно, оно может не дать Дональду Трампу полностью реализовать свои намерения на посту американского президента, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев. "Конечно, время покажет, сможет ли Трамп реализовать свои намерения в полной мере. Как продемонстрировал его первый срок, пресловутое глубинное государство в США очень сильно. Оно может не дать ему развернуться", - сказал Патрушев в интервью "Комсомольской правде".

https://ria.ru/20250113/trampizm-1993361454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, россия, дональд трамп, николай патрушев, в мире