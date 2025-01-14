https://ria.ru/20250114/patrushev-1993671246.html
"Глубинное государство" в США может помешать Трампу, считает Патрушев
"Глубинное государство" в США может помешать Трампу, считает Патрушев - РИА Новости, 14.01.2025
"Глубинное государство" в США может помешать Трампу, считает Патрушев
"Глубинное государство" в США очень сильно, оно может не дать Дональду Трампу полностью реализовать свои намерения на посту американского президента, заявил... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T15:06:00+03:00
2025-01-14T15:06:00+03:00
2025-01-14T17:11:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. "Глубинное государство" в США очень сильно, оно может не дать Дональду Трампу полностью реализовать свои намерения на посту американского президента, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев. "Конечно, время покажет, сможет ли Трамп реализовать свои намерения в полной мере. Как продемонстрировал его первый срок, пресловутое глубинное государство в США очень сильно. Оно может не дать ему развернуться", - сказал Патрушев в интервью "Комсомольской правде".
https://ria.ru/20250113/trampizm-1993361454.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, дональд трамп, николай патрушев, в мире
США, Россия, Дональд Трамп, Николай Патрушев, В мире
"Глубинное государство" в США может помешать Трампу, считает Патрушев
Патрушев: сильное глубинное государство в США может не дать Трампу развернуться