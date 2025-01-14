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"Глубинное государство" в США может помешать Трампу, считает Патрушев - РИА Новости, 14.01.2025
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15:06 14.01.2025 (обновлено: 17:11 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/patrushev-1993671246.html
"Глубинное государство" в США может помешать Трампу, считает Патрушев
"Глубинное государство" в США может помешать Трампу, считает Патрушев - РИА Новости, 14.01.2025
"Глубинное государство" в США может помешать Трампу, считает Патрушев
"Глубинное государство" в США очень сильно, оно может не дать Дональду Трампу полностью реализовать свои намерения на посту американского президента, заявил... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T15:06:00+03:00
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россия
дональд трамп
николай патрушев
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. "Глубинное государство" в США очень сильно, оно может не дать Дональду Трампу полностью реализовать свои намерения на посту американского президента, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев. "Конечно, время покажет, сможет ли Трамп реализовать свои намерения в полной мере. Как продемонстрировал его первый срок, пресловутое глубинное государство в США очень сильно. Оно может не дать ему развернуться", - сказал Патрушев в интервью "Комсомольской правде".
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сша, россия, дональд трамп, николай патрушев, в мире
США, Россия, Дональд Трамп, Николай Патрушев, В мире
"Глубинное государство" в США может помешать Трампу, считает Патрушев

Патрушев: сильное глубинное государство в США может не дать Трампу развернуться

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. "Глубинное государство" в США очень сильно, оно может не дать Дональду Трампу полностью реализовать свои намерения на посту американского президента, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев.
"Конечно, время покажет, сможет ли Трамп реализовать свои намерения в полной мере. Как продемонстрировал его первый срок, пресловутое глубинное государство в США очень сильно. Оно может не дать ему развернуться", - сказал Патрушев в интервью "Комсомольской правде".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Идеология трампизма изменит США и весь мир
Вчера, 08:00
 
СШАРоссияДональд ТрампНиколай ПатрушевВ мире
 
 
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