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Россия не отдаст новые территории, заявил Патрушев - РИА Новости, 14.01.2025
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15:04 14.01.2025 (обновлено: 15:25 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/patrushev-1993670533.html
Россия не отдаст новые территории, заявил Патрушев
Россия не отдаст новые территории, заявил Патрушев - РИА Новости, 14.01.2025
Россия не отдаст новые территории, заявил Патрушев
Россия ни при каких обстоятельствах не отдаст свои новые территории, это даже не обсуждается, при этом важно, чтобы в мире признали вхождение в состав России... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T15:04:00+03:00
2025-01-14T15:25:00+03:00
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
николай патрушев
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Россия ни при каких обстоятельствах не отдаст свои новые территории, это даже не обсуждается, при этом важно, чтобы в мире признали вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Крыма, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью "Комсомольской правде". "Это даже не обсуждается. Территории, некогда управлявшиеся из Киева, вошли в состав России по итогам волеизъявления граждан согласно международному праву, законам Российской Федерации и законодательству этих регионов", - сказал Патрушев. Он подчеркнул что российская линия в отношении Украины остаётся неизменной. "Для нас важно, чтобы задачи СВО были решены. Они известны и не менялись. Их неоднократно называл президент России В.В. Путин. Также важно, чтобы в мире было признано вхождение в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым и Севастополя, которые являются неотъемлемой частью нашей страны в соответствии с конституцией", - добавил он.
https://ria.ru/20250114/patrushev-1993670015.html
россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, николай патрушев
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Николай Патрушев
Россия не отдаст новые территории, заявил Патрушев

Патрушев: Россия ни при каких обстоятельствах не отдаст новые территории

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Николай Патрушев . Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Россия ни при каких обстоятельствах не отдаст свои новые территории, это даже не обсуждается, при этом важно, чтобы в мире признали вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Крыма, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью "Комсомольской правде".
"Это даже не обсуждается. Территории, некогда управлявшиеся из Киева, вошли в состав России по итогам волеизъявления граждан согласно международному праву, законам Российской Федерации и законодательству этих регионов", - сказал Патрушев.
Он подчеркнул что российская линия в отношении Украины остаётся неизменной.
"Для нас важно, чтобы задачи СВО были решены. Они известны и не менялись. Их неоднократно называл президент России В.В. Путин. Также важно, чтобы в мире было признано вхождение в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым и Севастополя, которые являются неотъемлемой частью нашей страны в соответствии с конституцией", - добавил он.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
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15:02
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаНиколай Патрушев
 
 
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