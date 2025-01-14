https://ria.ru/20250114/patrushev-1993670533.html

Россия не отдаст новые территории, заявил Патрушев

Россия не отдаст новые территории, заявил Патрушев - РИА Новости, 14.01.2025

Россия не отдаст новые территории, заявил Патрушев

Россия ни при каких обстоятельствах не отдаст свои новые территории, это даже не обсуждается, при этом важно, чтобы в мире признали вхождение в состав России... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T15:04:00+03:00

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2025-01-14T15:25:00+03:00

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

николай патрушев

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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Россия ни при каких обстоятельствах не отдаст свои новые территории, это даже не обсуждается, при этом важно, чтобы в мире признали вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Крыма, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью "Комсомольской правде". "Это даже не обсуждается. Территории, некогда управлявшиеся из Киева, вошли в состав России по итогам волеизъявления граждан согласно международному праву, законам Российской Федерации и законодательству этих регионов", - сказал Патрушев. Он подчеркнул что российская линия в отношении Украины остаётся неизменной. "Для нас важно, чтобы задачи СВО были решены. Они известны и не менялись. Их неоднократно называл президент России В.В. Путин. Также важно, чтобы в мире было признано вхождение в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым и Севастополя, которые являются неотъемлемой частью нашей страны в соответствии с конституцией", - добавил он.

https://ria.ru/20250114/patrushev-1993670015.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, николай патрушев