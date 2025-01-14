https://ria.ru/20250114/patrushev-1993670533.html
Россия не отдаст новые территории, заявил Патрушев
Россия не отдаст новые территории, заявил Патрушев - РИА Новости, 14.01.2025
Россия не отдаст новые территории, заявил Патрушев
Россия ни при каких обстоятельствах не отдаст свои новые территории, это даже не обсуждается, при этом важно, чтобы в мире признали вхождение в состав России... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T15:04:00+03:00
2025-01-14T15:04:00+03:00
2025-01-14T15:25:00+03:00
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
николай патрушев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156082/21/1560822159_169:0:2578:1355_1920x0_80_0_0_4c8de4be3fff2594b0fe4d58612518fd.jpg
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Россия ни при каких обстоятельствах не отдаст свои новые территории, это даже не обсуждается, при этом важно, чтобы в мире признали вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Крыма, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью "Комсомольской правде". "Это даже не обсуждается. Территории, некогда управлявшиеся из Киева, вошли в состав России по итогам волеизъявления граждан согласно международному праву, законам Российской Федерации и законодательству этих регионов", - сказал Патрушев. Он подчеркнул что российская линия в отношении Украины остаётся неизменной. "Для нас важно, чтобы задачи СВО были решены. Они известны и не менялись. Их неоднократно называл президент России В.В. Путин. Также важно, чтобы в мире было признано вхождение в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым и Севастополя, которые являются неотъемлемой частью нашей страны в соответствии с конституцией", - добавил он.
https://ria.ru/20250114/patrushev-1993670015.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770176634_0:0:2251:1689_1920x0_80_0_0_f3449474c0e365c517983ce78d2a31a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, николай патрушев
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Николай Патрушев
Россия не отдаст новые территории, заявил Патрушев
Патрушев: Россия ни при каких обстоятельствах не отдаст новые территории