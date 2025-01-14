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Молдавия может исчезнуть, заявил Патрушев - РИА Новости, 14.01.2025
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15:03 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/patrushev-1993670256.html
Молдавия может исчезнуть, заявил Патрушев
Молдавия может исчезнуть, заявил Патрушев - РИА Новости, 14.01.2025
Молдавия может исчезнуть, заявил Патрушев
Постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью "Комсомольской правде" не исключает, что антироссийская политика... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T15:03:00+03:00
2025-01-14T15:03:00+03:00
молдавия
николай патрушев
россия
кишинев
в мире
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью "Комсомольской правде" не исключает, что антироссийская политика Кишинева приведет к тому, что Молдавия войдет в состав другой страны или прекратит существование. "Не исключаю, что агрессивная антироссийская политика Кишинева приведет к тому, что Молдавия либо войдет в состав другого государства, либо вообще прекратит свое существование", - сказал Патрушев. В пример он привел Украины, где "неонацизм и русофобия привели страну к краху, причем еще задолго до специальной военной операции".
https://ria.ru/20250112/moldavija-1993366189.html
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молдавия, николай патрушев, россия, кишинев, в мире
Молдавия, Николай Патрушев, Россия, Кишинев, В мире
Молдавия может исчезнуть, заявил Патрушев

Патрушев: Молдавия может исчезнуть из-за антироссийской политики

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью "Комсомольской правде" не исключает, что антироссийская политика Кишинева приведет к тому, что Молдавия войдет в состав другой страны или прекратит существование.
"Не исключаю, что агрессивная антироссийская политика Кишинева приведет к тому, что Молдавия либо войдет в состав другого государства, либо вообще прекратит свое существование", - сказал Патрушев.
В пример он привел Украины, где "неонацизм и русофобия привели страну к краху, причем еще задолго до специальной военной операции".
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
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12 января, 17:56
 
МолдавияНиколай ПатрушевРоссияКишиневВ мире
 
 
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