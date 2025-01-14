https://ria.ru/20250114/patrushev-1993670256.html

Молдавия может исчезнуть, заявил Патрушев

Молдавия может исчезнуть, заявил Патрушев - РИА Новости, 14.01.2025

Молдавия может исчезнуть, заявил Патрушев

Постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью "Комсомольской правде" не исключает, что антироссийская политика... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T15:03:00+03:00

2025-01-14T15:03:00+03:00

2025-01-14T15:03:00+03:00

молдавия

николай патрушев

россия

кишинев

в мире

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью "Комсомольской правде" не исключает, что антироссийская политика Кишинева приведет к тому, что Молдавия войдет в состав другой страны или прекратит существование. "Не исключаю, что агрессивная антироссийская политика Кишинева приведет к тому, что Молдавия либо войдет в состав другого государства, либо вообще прекратит свое существование", - сказал Патрушев. В пример он привел Украины, где "неонацизм и русофобия привели страну к краху, причем еще задолго до специальной военной операции".

https://ria.ru/20250112/moldavija-1993366189.html

молдавия

россия

кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

молдавия, николай патрушев, россия, кишинев, в мире