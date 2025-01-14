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Патрушев прокомментировал заявления Трампа о завоевании новых штатов
Патрушев прокомментировал заявления Трампа о завоевании новых штатов - РИА Новости, 14.01.2025
Патрушев прокомментировал заявления Трампа о завоевании новых штатов
Разговоры о том, что избранный президент США Дональд Трамп отправит армию завоевывать новые штаты, вряд ли можно назвать обоснованными, заявил постоянный член... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T15:02:00+03:00
2025-01-14T15:02:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Разговоры о том, что избранный президент США Дональд Трамп отправит армию завоевывать новые штаты, вряд ли можно назвать обоснованными, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев."Разговоры о том, что Д. Трамп отправит вооруженные силы завоевывать новые штаты для США, вряд ли можно назвать обоснованными. Тем не менее, не приходится сомневаться, что на всех этих направлениях новая администрация будет очень напористо продавливать собственные интересы", - сказал Патрушев в интервью "Комсомольской правде".В начале января Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав США, чтобы противостоять влиянию Китая и России. Идея приобретения острова, обладающего широкой автономией в составе Дании, была озвучена им еще в 2019 году во время первого президентского срока. Тогда, как и сейчас, власти Гренландии и Дании отвергли это предложение, назвав его несерьезным. Кроме того, Трамп активно выдвигает инициативу о включении Канады в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата.
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в мире, сша, россия, гренландия, дональд трамп, николай патрушев
В мире, США, Россия, Гренландия, Дональд Трамп, Николай Патрушев
Патрушев прокомментировал заявления Трампа о завоевании новых штатов
Патрушев: заявления Трампа о завоевании новых штатов для США вряд ли обоснованы