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Патрушев не исключил прекращение существования Украины в 2025 году - РИА Новости, 14.01.2025
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15:02 14.01.2025 (обновлено: 16:42 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/patrushev-1993670015.html
Патрушев не исключил прекращение существования Украины в 2025 году
Патрушев не исключил прекращение существования Украины в 2025 году - РИА Новости, 14.01.2025
Патрушев не исключил прекращение существования Украины в 2025 году
В Кремле не исключают, что в 2025 году Украина вовсе прекратит свое существование, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента России РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T15:02:00+03:00
2025-01-14T16:42:00+03:00
россия
николай патрушев
украина
москва
в мире
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Кремле не исключают, что в 2025 году Украина вовсе прекратит свое существование, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента России Николай Патрушев."Особенно беспокоит, что насильственное принуждение к неонацистской идеологии и ярая русофобия уничтожают некогда процветающие города Украины, в том числе Харьков, Одессу, Николаев, Днепропетровск. Не исключено, что в наступившем году Украина вообще прекратит свое существование", — сказал Патрушев в интервью "Комсомольской правде".В последние годы на Украине процветает фашизм, ущемляются права русских и русскоязычных, неонацизм стал частью политической системы страны. Ультраправые радикалы на улицах украинских городов свободно устраивают факельные марши и шествия в честь нацистских преступников.
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россия, николай патрушев, украина, москва, в мире, харьков
Россия, Николай Патрушев, Украина, Москва, В мире, Харьков
Патрушев не исключил прекращение существования Украины в 2025 году

Патрушев: в 2025 году Украина может прекратить свое существование

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Николай Патрушев . Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Кремле не исключают, что в 2025 году Украина вовсе прекратит свое существование, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента России Николай Патрушев.
"Особенно беспокоит, что насильственное принуждение к неонацистской идеологии и ярая русофобия уничтожают некогда процветающие города Украины, в том числе Харьков, Одессу, Николаев, Днепропетровск. Не исключено, что в наступившем году Украина вообще прекратит свое существование", — сказал Патрушев в интервью "Комсомольской правде".
В последние годы на Украине процветает фашизм, ущемляются права русских и русскоязычных, неонацизм стал частью политической системы страны. Ультраправые радикалы на улицах украинских городов свободно устраивают факельные марши и шествия в честь нацистских преступников.
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РоссияНиколай ПатрушевУкраинаМоскваВ миреХарьков
 
 
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