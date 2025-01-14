https://ria.ru/20250114/patrushev-1993670015.html

Патрушев не исключил прекращение существования Украины в 2025 году

Патрушев не исключил прекращение существования Украины в 2025 году - РИА Новости, 14.01.2025

Патрушев не исключил прекращение существования Украины в 2025 году

В Кремле не исключают, что в 2025 году Украина вовсе прекратит свое существование, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента России РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T15:02:00+03:00

2025-01-14T15:02:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Кремле не исключают, что в 2025 году Украина вовсе прекратит свое существование, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента России Николай Патрушев."Особенно беспокоит, что насильственное принуждение к неонацистской идеологии и ярая русофобия уничтожают некогда процветающие города Украины, в том числе Харьков, Одессу, Николаев, Днепропетровск. Не исключено, что в наступившем году Украина вообще прекратит свое существование", — сказал Патрушев в интервью "Комсомольской правде".В последние годы на Украине процветает фашизм, ущемляются права русских и русскоязычных, неонацизм стал частью политической системы страны. Ультраправые радикалы на улицах украинских городов свободно устраивают факельные марши и шествия в честь нацистских преступников.

https://ria.ru/20250114/patrushev-1993670256.html

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россия, николай патрушев, украина, москва, в мире, харьков