https://ria.ru/20250114/panchenko-1993700869.html

На Украине неожиданно высказались о настоящей цели Белого дома

На Украине неожиданно высказались о настоящей цели Белого дома - РИА Новости, 14.01.2025

На Украине неожиданно высказались о настоящей цели Белого дома

США способствовали уничтожению инфраструктуры Украины и ее населения, чтобы прекратить экономическое сотрудничество России и Германии, написала украинская... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T17:25:00+03:00

2025-01-14T17:25:00+03:00

2025-01-14T18:46:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. США способствовали уничтожению инфраструктуры Украины и ее населения, чтобы прекратить экономическое сотрудничество России и Германии, написала украинская журналистка Диана Панченко в своем Telegram-канале."США заинтересованы в максимальном разрушение связей России и Германии. Поэтому американцам выгодно разрушение инфраструктуры Украины и уменьшение числа умных украинцев", — выразила мнение она.Журналистка также заявила, что Украина могла бы процветать, если бы сохранила свою позицию промежуточного государства в торговых отношениях между двумя странами."Но украинцы выбрали быть форпостом США. Страны с другого континента", — посетовала она.В последние годы Германия, как и Европа в целом, столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, вызванным, во многом, санкциями против России и, соответственно, постепенным отказом от ее энергоносителей. В Германии ситуация осложняется также параллельным выведением из эксплуатации местных атомных электростанций.

https://ria.ru/20250114/infobrics-1993598281.html

https://ria.ru/20250114/ssha-1993658770.html

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