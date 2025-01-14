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На Украине неожиданно высказались о настоящей цели Белого дома - РИА Новости, 14.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:25 14.01.2025 (обновлено: 18:46 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/panchenko-1993700869.html
На Украине неожиданно высказались о настоящей цели Белого дома
На Украине неожиданно высказались о настоящей цели Белого дома - РИА Новости, 14.01.2025
На Украине неожиданно высказались о настоящей цели Белого дома
США способствовали уничтожению инфраструктуры Украины и ее населения, чтобы прекратить экономическое сотрудничество России и Германии, написала украинская... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T17:25:00+03:00
2025-01-14T18:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
россия
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. США способствовали уничтожению инфраструктуры Украины и ее населения, чтобы прекратить экономическое сотрудничество России и Германии, написала украинская журналистка Диана Панченко в своем Telegram-канале."США заинтересованы в максимальном разрушение связей России и Германии. Поэтому американцам выгодно разрушение инфраструктуры Украины и уменьшение числа умных украинцев", — выразила мнение она.Журналистка также заявила, что Украина могла бы процветать, если бы сохранила свою позицию промежуточного государства в торговых отношениях между двумя странами."Но украинцы выбрали быть форпостом США. Страны с другого континента", — посетовала она.В последние годы Германия, как и Европа в целом, столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, вызванным, во многом, санкциями против России и, соответственно, постепенным отказом от ее энергоносителей. В Германии ситуация осложняется также параллельным выведением из эксплуатации местных атомных электростанций.
https://ria.ru/20250114/infobrics-1993598281.html
https://ria.ru/20250114/ssha-1993658770.html
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в мире, германия, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Россия
На Украине неожиданно высказались о настоящей цели Белого дома

Панченко: Украина помогла США ухудшить отношения России и Германии

© AP Photo / Efrem LukatskyЖенщина с флагом Украины у посольства США в Киеве
Женщина с флагом Украины у посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Женщина с флагом Украины у посольства США в Киеве . Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. США способствовали уничтожению инфраструктуры Украины и ее населения, чтобы прекратить экономическое сотрудничество России и Германии, написала украинская журналистка Диана Панченко в своем Telegram-канале.
"США заинтересованы в максимальном разрушение связей России и Германии. Поэтому американцам выгодно разрушение инфраструктуры Украины и уменьшение числа умных украинцев", — выразила мнение она.
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Журналистка также заявила, что Украина могла бы процветать, если бы сохранила свою позицию промежуточного государства в торговых отношениях между двумя странами.
"Но украинцы выбрали быть форпостом США. Страны с другого континента", — посетовала она.
В последние годы Германия, как и Европа в целом, столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, вызванным, во многом, санкциями против России и, соответственно, постепенным отказом от ее энергоносителей. В Германии ситуация осложняется также параллельным выведением из эксплуатации местных атомных электростанций.
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