https://ria.ru/20250114/panchenko-1993700869.html
На Украине неожиданно высказались о настоящей цели Белого дома
На Украине неожиданно высказались о настоящей цели Белого дома - РИА Новости, 14.01.2025
На Украине неожиданно высказались о настоящей цели Белого дома
США способствовали уничтожению инфраструктуры Украины и ее населения, чтобы прекратить экономическое сотрудничество России и Германии, написала украинская... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T17:25:00+03:00
2025-01-14T17:25:00+03:00
2025-01-14T18:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593222066_0:218:2938:1871_1920x0_80_0_0_d206754292c8ec49f2f5a900a749692e.jpg
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. США способствовали уничтожению инфраструктуры Украины и ее населения, чтобы прекратить экономическое сотрудничество России и Германии, написала украинская журналистка Диана Панченко в своем Telegram-канале."США заинтересованы в максимальном разрушение связей России и Германии. Поэтому американцам выгодно разрушение инфраструктуры Украины и уменьшение числа умных украинцев", — выразила мнение она.Журналистка также заявила, что Украина могла бы процветать, если бы сохранила свою позицию промежуточного государства в торговых отношениях между двумя странами."Но украинцы выбрали быть форпостом США. Страны с другого континента", — посетовала она.В последние годы Германия, как и Европа в целом, столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, вызванным, во многом, санкциями против России и, соответственно, постепенным отказом от ее энергоносителей. В Германии ситуация осложняется также параллельным выведением из эксплуатации местных атомных электростанций.
https://ria.ru/20250114/infobrics-1993598281.html
https://ria.ru/20250114/ssha-1993658770.html
германия
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593222066_163:335:2447:2048_1920x0_80_0_0_f19142d81a74cb7cc459ab5cf4dbe759.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Россия
На Украине неожиданно высказались о настоящей цели Белого дома
Панченко: Украина помогла США ухудшить отношения России и Германии