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В Германии раскрыли, что вошло в новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 14.01.2025
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20:06 14.01.2025 (обновлено: 22:07 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/paket-1993730828.html
В Германии раскрыли, что вошло в новый пакет военной помощи Украине
В Германии раскрыли, что вошло в новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 14.01.2025
В Германии раскрыли, что вошло в новый пакет военной помощи Украине
Германия на фоне визита на Украину министра обороны Бориса Писториуса объявила во вторник о выделении нового пакета военной помощи Киеву, в него в числе прочего РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T20:06:00+03:00
2025-01-14T22:07:00+03:00
в мире
германия
украина
борис писториус
россия
сергей лавров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Германия на фоне визита на Украину министра обороны Бориса Писториуса объявила во вторник о выделении нового пакета военной помощи Киеву, в него в числе прочего вошли 20 бронеавтомобилей MRAP и более 700 беспилотников разных типов, следует из обновленного списка переданных ВСУ вооружений на сайте кабмина ФРГ.В частности, Украина получила 600 оснащённых вооружением БПЛА HF-1, 50 разведывательных БПЛА Vector с запасными частями для них, 46 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun, а также 43 разведывательных БПЛА Songbird.Также Украина получила боеприпасы для танков Leopard 1, 14 тысяч артиллерийских боеприпасов 155-миллиметрового калибра и 19 тысяч артиллерийских боеприпасов 155-миллиметрового калибра.Помимо этого, Киев получил 65 биноклей, 24,2 тысячи шерстяных одеял, 30,2 тысячи жгутов и 120 тысяч окклюзионных повязок.Также Германия передала Украине 495 штурмовых винтовок HK 416 и 11 тысяч боеприпасов 120-миллиметрового калибра для миномётов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250113/germaniya-1993397298.html
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в мире, германия, украина, борис писториус, россия, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
В мире, Германия, Украина, Борис Писториус, Россия, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
В Германии раскрыли, что вошло в новый пакет военной помощи Украине

Правительство ФРГ: в пакет помощи Украине вошли 20 бронемашин MRAP и 700 БПЛА

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Германия на фоне визита на Украину министра обороны Бориса Писториуса объявила во вторник о выделении нового пакета военной помощи Киеву, в него в числе прочего вошли 20 бронеавтомобилей MRAP и более 700 беспилотников разных типов, следует из обновленного списка переданных ВСУ вооружений на сайте кабмина ФРГ.
В частности, Украина получила 600 оснащённых вооружением БПЛА HF-1, 50 разведывательных БПЛА Vector с запасными частями для них, 46 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun, а также 43 разведывательных БПЛА Songbird.
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Писториус утверждает, что Шольц не блокировал новый пакет помощи Киеву
13 января, 01:24
Также Украина получила боеприпасы для танков Leopard 1, 14 тысяч артиллерийских боеприпасов 155-миллиметрового калибра и 19 тысяч артиллерийских боеприпасов 155-миллиметрового калибра.
Помимо этого, Киев получил 65 биноклей, 24,2 тысячи шерстяных одеял, 30,2 тысячи жгутов и 120 тысяч окклюзионных повязок.
Также Германия передала Украине 495 штурмовых винтовок HK 416 и 11 тысяч боеприпасов 120-миллиметрового калибра для миномётов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Германия сообщила о планах разместить Patriot на границе с Украиной
Вчера, 17:27
 
В миреГерманияУкраинаБорис ПисториусРоссияСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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