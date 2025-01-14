https://ria.ru/20250114/paket-1993730828.html

В Германии раскрыли, что вошло в новый пакет военной помощи Украине

В Германии раскрыли, что вошло в новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 14.01.2025

В Германии раскрыли, что вошло в новый пакет военной помощи Украине

Германия на фоне визита на Украину министра обороны Бориса Писториуса объявила во вторник о выделении нового пакета военной помощи Киеву, в него в числе прочего РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T20:06:00+03:00

2025-01-14T20:06:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Германия на фоне визита на Украину министра обороны Бориса Писториуса объявила во вторник о выделении нового пакета военной помощи Киеву, в него в числе прочего вошли 20 бронеавтомобилей MRAP и более 700 беспилотников разных типов, следует из обновленного списка переданных ВСУ вооружений на сайте кабмина ФРГ.В частности, Украина получила 600 оснащённых вооружением БПЛА HF-1, 50 разведывательных БПЛА Vector с запасными частями для них, 46 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun, а также 43 разведывательных БПЛА Songbird.Также Украина получила боеприпасы для танков Leopard 1, 14 тысяч артиллерийских боеприпасов 155-миллиметрового калибра и 19 тысяч артиллерийских боеприпасов 155-миллиметрового калибра.Помимо этого, Киев получил 65 биноклей, 24,2 тысячи шерстяных одеял, 30,2 тысячи жгутов и 120 тысяч окклюзионных повязок.Также Германия передала Украине 495 штурмовых винтовок HK 416 и 11 тысяч боеприпасов 120-миллиметрового калибра для миномётов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250113/germaniya-1993397298.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, украина, борис писториус, россия, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато