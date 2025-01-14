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Глава администрации Ростова-на-Дону опроверг слухи об отставке - РИА Новости, 14.01.2025
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15:38 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/otstavka-1993680296.html
Глава администрации Ростова-на-Дону опроверг слухи об отставке
Глава администрации Ростова-на-Дону опроверг слухи об отставке - РИА Новости, 14.01.2025
Глава администрации Ростова-на-Дону опроверг слухи об отставке
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил журналистам, что не писал заявление об отставке. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T15:38:00+03:00
2025-01-14T15:38:00+03:00
политика
ростов-на-дону
алексей логвиненко
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 янв - РИА Новости. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил журналистам, что не писал заявление об отставке. Ранее Telegram-канал Don Mash со ссылкой на два источника сообщил о возможном увольнении Логвиненко. В свою очередь, пресс-секретарь главы заявила, что он находится на рабочем месте, а отчет о его работе назначен на конец февраля. "Заявлений никаких не писал", - прокомментировал он информацию в Telegram-каналах на мероприятии, посвященном Дню российской печати. Логвиненко добавил, что его полномочия заканчиваются в октябре 2025 года и решение об отставке может принять только городская дума. Логвиненко работал в структуре администрации Ростова-на-Дону с начала 2019 года на различных должностях. С 23 октября 2019 года занимает должность главы администрации города.
https://ria.ru/20250110/rada-1993167821.html
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политика, ростов-на-дону, алексей логвиненко, россия
Политика, Ростов-на-Дону, Алексей Логвиненко, Россия
Глава администрации Ростова-на-Дону опроверг слухи об отставке

Глава администрации Ростова-на-Дону Логвиненко опроверг информацию об отставке

© Фото : @logvinenko_rnd/InstagramГлава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Фото : @logvinenko_rnd/Instagram
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 янв - РИА Новости. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил журналистам, что не писал заявление об отставке.
Ранее Telegram-канал Don Mash со ссылкой на два источника сообщил о возможном увольнении Логвиненко. В свою очередь, пресс-секретарь главы заявила, что он находится на рабочем месте, а отчет о его работе назначен на конец февраля.
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"Заявлений никаких не писал", - прокомментировал он информацию в Telegram-каналах на мероприятии, посвященном Дню российской печати.
Логвиненко добавил, что его полномочия заканчиваются в октябре 2025 года и решение об отставке может принять только городская дума.
Логвиненко работал в структуре администрации Ростова-на-Дону с начала 2019 года на различных должностях. С 23 октября 2019 года занимает должность главы администрации города.
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