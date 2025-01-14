https://ria.ru/20250114/otstavka-1993680296.html

Глава администрации Ростова-на-Дону опроверг слухи об отставке

Глава администрации Ростова-на-Дону опроверг слухи об отставке - РИА Новости, 14.01.2025

Глава администрации Ростова-на-Дону опроверг слухи об отставке

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил журналистам, что не писал заявление об отставке. РИА Новости, 14.01.2025

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 янв - РИА Новости. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил журналистам, что не писал заявление об отставке. Ранее Telegram-канал Don Mash со ссылкой на два источника сообщил о возможном увольнении Логвиненко. В свою очередь, пресс-секретарь главы заявила, что он находится на рабочем месте, а отчет о его работе назначен на конец февраля. "Заявлений никаких не писал", - прокомментировал он информацию в Telegram-каналах на мероприятии, посвященном Дню российской печати. Логвиненко добавил, что его полномочия заканчиваются в октябре 2025 года и решение об отставке может принять только городская дума. Логвиненко работал в структуре администрации Ростова-на-Дону с начала 2019 года на различных должностях. С 23 октября 2019 года занимает должность главы администрации города.

https://ria.ru/20250110/rada-1993167821.html

https://ria.ru/20241104/gubernatory-1981789646.html

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политика, ростов-на-дону, алексей логвиненко, россия