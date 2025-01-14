https://ria.ru/20250114/otstavka-1993680296.html
Глава администрации Ростова-на-Дону опроверг слухи об отставке
Глава администрации Ростова-на-Дону опроверг слухи об отставке - РИА Новости, 14.01.2025
Глава администрации Ростова-на-Дону опроверг слухи об отставке
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил журналистам, что не писал заявление об отставке. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T15:38:00+03:00
2025-01-14T15:38:00+03:00
2025-01-14T15:38:00+03:00
политика
ростов-на-дону
алексей логвиненко
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762819675_0:24:455:280_1920x0_80_0_0_70f9f164a5679f4b162d498ba6b560fe.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 янв - РИА Новости. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил журналистам, что не писал заявление об отставке. Ранее Telegram-канал Don Mash со ссылкой на два источника сообщил о возможном увольнении Логвиненко. В свою очередь, пресс-секретарь главы заявила, что он находится на рабочем месте, а отчет о его работе назначен на конец февраля. "Заявлений никаких не писал", - прокомментировал он информацию в Telegram-каналах на мероприятии, посвященном Дню российской печати. Логвиненко добавил, что его полномочия заканчиваются в октябре 2025 года и решение об отставке может принять только городская дума. Логвиненко работал в структуре администрации Ростова-на-Дону с начала 2019 года на различных должностях. С 23 октября 2019 года занимает должность главы администрации города.
https://ria.ru/20250110/rada-1993167821.html
https://ria.ru/20241104/gubernatory-1981789646.html
ростов-на-дону
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762819675_38:0:442:303_1920x0_80_0_0_694432b9ba22cfd4a481098cc17482ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, ростов-на-дону, алексей логвиненко, россия
Политика, Ростов-на-Дону, Алексей Логвиненко, Россия
Глава администрации Ростова-на-Дону опроверг слухи об отставке
Глава администрации Ростова-на-Дону Логвиненко опроверг информацию об отставке