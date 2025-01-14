Британия пригласила на заседание СБ ООН боевика из нацбата "Азов"*
Полянский: постпред Британии Вудворд вышла из себя на встрече Совбеза ООН
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 14 янв – РИА Новости. Миссия Великобритании в ООН пригласила выступить на неформальное заседание Совбеза боевика из нацбата "Азов"* Валерия Горишнего, который оказался поклонником эсэсовской дивизии "Мертвая голова", казнившей под сотню британских пленных, рассказал первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.
"Среди них (докладчиков – ред.) есть отъявленные неонацисты, в частности Валерий Горишний, служивший в полку "Азов"*, признанном в России террористической организацией и, кстати, признававшимся таковым до недавнего времени и в США", - рассказал российский дипломат.
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При этом этот боевик, отметил Полянский, имеет татуировку в виде эмблемы дивизии СС "Мертвая голова" и является большим поклонником этой танковой дивизии СС. Так, 14-я рота этого подразделения в мае 1940 года совершила убийство британских военнопленных в деревне Ле-Парадиз во Франции, тогда были казнены 97 человек.
"Надеюсь, после сегодняшнего мероприятия в этой стране широко разойдется информация о том, что британские дипломаты – организаторы сегодняшнего мероприятия – приглашают выступить в ООН человека, прославляющего нацистских преступников, убивших их соотечественников. Это все, что нужно знать о моральных принципах современной западной дипломатии", – добавил он.
Позднее Полянский в своем Telegram-канале уточнил, что постпред Великобритании Барбара Вудворд вышла из себя после разоблачающего выступления российский делегации. Приведенные факты о приглашенном Лондоном докладчике-неонацисте "серьезно испортили" обедню Великобритании, отметил он.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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