https://ria.ru/20250114/oon-1993560521.html

Британия пригласила на заседание СБ ООН боевика из нацбата "Азов"*

Британия пригласила на заседание СБ ООН боевика из нацбата "Азов"* - РИА Новости, 14.01.2025

Британия пригласила на заседание СБ ООН боевика из нацбата "Азов"*

Миссия Великобритании в ООН пригласила выступить на неформальное заседание Совбеза боевика из нацбата "Азов"* Валерия Горишнего, который оказался поклонником... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T00:55:00+03:00

2025-01-14T00:55:00+03:00

2025-01-14T12:39:00+03:00

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ООН, 14 янв – РИА Новости. Миссия Великобритании в ООН пригласила выступить на неформальное заседание Совбеза боевика из нацбата "Азов"* Валерия Горишнего, который оказался поклонником эсэсовской дивизии "Мертвая голова", казнившей под сотню британских пленных, рассказал первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. "Среди них (докладчиков – ред.) есть отъявленные неонацисты, в частности Валерий Горишний, служивший в полку "Азов"*, признанном в России террористической организацией и, кстати, признававшимся таковым до недавнего времени и в США", - рассказал российский дипломат. При этом этот боевик, отметил Полянский, имеет татуировку в виде эмблемы дивизии СС "Мертвая голова" и является большим поклонником этой танковой дивизии СС. Так, 14-я рота этого подразделения в мае 1940 года совершила убийство британских военнопленных в деревне Ле-Парадиз во Франции, тогда были казнены 97 человек. "Надеюсь, после сегодняшнего мероприятия в этой стране широко разойдется информация о том, что британские дипломаты – организаторы сегодняшнего мероприятия – приглашают выступить в ООН человека, прославляющего нацистских преступников, убивших их соотечественников. Это все, что нужно знать о моральных принципах современной западной дипломатии", – добавил он.Позднее Полянский в своем Telegram-канале уточнил, что постпред Великобритании Барбара Вудворд вышла из себя после разоблачающего выступления российский делегации. Приведенные факты о приглашенном Лондоном докладчике-неонацисте "серьезно испортили" обедню Великобритании, отметил он.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20241231/oon-1992179409.html

https://ria.ru/20250111/ukraina-1993220085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, великобритания, франция, дмитрий полянский, оон, совет безопасности оон