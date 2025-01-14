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Украинские войска за сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 14.01.2025
Украинские войска за сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 19 единиц боеприпасов, заявило управление правительства ДНР по вопросам... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T00:32:00+03:00
2025-01-14T00:32:00+03:00
2025-01-14T00:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 14 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 19 единиц боеприпасов, заявило управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Восемь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Восемь вооруженных атак- на горловском направлении", - сообщает ведомство. Как уточняется, всего было выпущено 19 единиц боеприпасов. В управлении добавили, что один человек пострадал. За предыдущие сутки было зафиксировано 32 обстрела.
https://ria.ru/20250113/gorlovka-1993498122.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Происшествия
Украинские войска за сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 19 боеприпасов