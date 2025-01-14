Рейтинг@Mail.ru
В Ульяновской области нашли объект, похожий на беспилотник - РИА Новости, 14.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:27 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/obekt-1993743019.html
В Ульяновской области нашли объект, похожий на беспилотник
В Ульяновской области нашли объект, похожий на беспилотник - РИА Новости, 14.01.2025
В Ульяновской области нашли объект, похожий на беспилотник
Объект, похожий на БПЛА, обнаружен недалеко от поселка Цильна в Ульяновской области, разрушений и пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Центра... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T22:27:00+03:00
2025-01-14T22:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ульяновская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
САМАРА, 14 янв - РИА Новости. Объект, похожий на БПЛА, обнаружен недалеко от поселка Цильна в Ульяновской области, разрушений и пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Центра управления регионом. "По информации компетентных органов, недалеко от Цильны сегодня действительно обнаружен объект, похожий на беспилотник. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении ЦУР по Ульяновской области. Сейчас территория, где нашли объект, оцеплена, на месте работают саперы.
https://ria.ru/20250104/bespilotnik-1992455198.html
ульяновская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ульяновская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ульяновская область
В Ульяновской области нашли объект, похожий на беспилотник

Похожий на беспилотник объект обнаружили недалеко от ульяновского поселка Цильна

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 14 янв - РИА Новости. Объект, похожий на БПЛА, обнаружен недалеко от поселка Цильна в Ульяновской области, разрушений и пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Центра управления регионом.
«
"По информации компетентных органов, недалеко от Цильны сегодня действительно обнаружен объект, похожий на беспилотник. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении ЦУР по Ульяновской области.
Сейчас территория, где нашли объект, оцеплена, на месте работают саперы.
Противодроновое ружье - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
В Ленинградской области сбили беспилотник
4 января, 02:50
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУльяновская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала