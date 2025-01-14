https://ria.ru/20250114/obekt-1993743019.html

В Ульяновской области нашли объект, похожий на беспилотник

В Ульяновской области нашли объект, похожий на беспилотник - РИА Новости, 14.01.2025

В Ульяновской области нашли объект, похожий на беспилотник

Объект, похожий на БПЛА, обнаружен недалеко от поселка Цильна в Ульяновской области, разрушений и пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Центра... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T22:27:00+03:00

2025-01-14T22:27:00+03:00

2025-01-14T22:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

ульяновская область

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САМАРА, 14 янв - РИА Новости. Объект, похожий на БПЛА, обнаружен недалеко от поселка Цильна в Ульяновской области, разрушений и пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Центра управления регионом. "По информации компетентных органов, недалеко от Цильны сегодня действительно обнаружен объект, похожий на беспилотник. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении ЦУР по Ульяновской области. Сейчас территория, где нашли объект, оцеплена, на месте работают саперы.

https://ria.ru/20250104/bespilotnik-1992455198.html

ульяновская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ульяновская область