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В Ульяновской области нашли объект, похожий на беспилотник
В Ульяновской области нашли объект, похожий на беспилотник - РИА Новости, 14.01.2025
В Ульяновской области нашли объект, похожий на беспилотник
Объект, похожий на БПЛА, обнаружен недалеко от поселка Цильна в Ульяновской области, разрушений и пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Центра... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T22:27:00+03:00
2025-01-14T22:27:00+03:00
2025-01-14T22:27:00+03:00
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САМАРА, 14 янв - РИА Новости. Объект, похожий на БПЛА, обнаружен недалеко от поселка Цильна в Ульяновской области, разрушений и пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Центра управления регионом. "По информации компетентных органов, недалеко от Цильны сегодня действительно обнаружен объект, похожий на беспилотник. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении ЦУР по Ульяновской области. Сейчас территория, где нашли объект, оцеплена, на месте работают саперы.
https://ria.ru/20250104/bespilotnik-1992455198.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ульяновская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ульяновская область
В Ульяновской области нашли объект, похожий на беспилотник
Похожий на беспилотник объект обнаружили недалеко от ульяновского поселка Цильна