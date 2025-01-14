https://ria.ru/20250114/nizhnekamsk-1993579900.html

В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения

В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения - РИА Новости, 14.01.2025

В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T08:41:00+03:00

2025-01-14T08:41:00+03:00

2025-01-14T08:44:00+03:00

нижнекамск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщила Росавиация."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска (Бегишево; код ИКАО: UWKЕ)", - сообщили в Росавиации.Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20250114/samolet-1993578019.html

нижнекамск

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия