https://ria.ru/20250114/nizhnekamsk-1993579900.html
В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения
В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения - РИА Новости, 14.01.2025
В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T08:41:00+03:00
2025-01-14T08:41:00+03:00
2025-01-14T08:44:00+03:00
нижнекамск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщила Росавиация."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска (Бегишево; код ИКАО: UWKЕ)", - сообщили в Росавиации.Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20250114/samolet-1993578019.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Нижнекамск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения
В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов