Сотни людей в Нигере приняли участие в акции против неоколониализма
Сотни людей в столице Нигера приняли участие в акции против неоколониализма
© РИА НовостиАкция против неоколониализма в Ниамее
© РИА Новости
Акция против неоколониализма в Ниамее
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НИАМЕЙ, 14 янв - РИА Новости. Сотни людей вышли на улицы столицы Нигера Ниамея во вторник, чтобы выразить поддержку правящему в стране Национальному совету по защите отечества и осудить империализм и неоколониализм, акция организована по инициативе профсоюза работников образовательной сферы, передает корреспондент РИА Новости.
В демонстрации приняли участие представители различных партий и профсоюзных объединений. Участники акции подчеркнули важную роль молодежи в противостоянии внешним вызовам и сплочении нации, дали критическую оценку позиции Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в отношении Нигера. Демонстранты в ходе выступлений выразили благодарность новым властям за противостояние неоколониализму и выводу страны из сферы влияния Франции и США.
В Нигере 26 июля 2023 года группа военных из президентской гвардии объявила об отстранении главы государства Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа того же года Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.
Лидеры большинства западных стран и ЭКОВАС осудили переворот.
В январе 2024 года руководители Нигера, Мали и Буркина-Фасо решили выйти из состава ЭКОВАС. В декабре ЭКОВАС заявил, что предоставит трем странам период с 29 января по 29 июля 2025 года для пересмотра этого решения.
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