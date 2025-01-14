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Сотни людей в Нигере приняли участие в акции против неоколониализма - РИА Новости, 14.01.2025
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16:31 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/niger-1993690740.html
Сотни людей в Нигере приняли участие в акции против неоколониализма
Сотни людей в Нигере приняли участие в акции против неоколониализма - РИА Новости, 14.01.2025
Сотни людей в Нигере приняли участие в акции против неоколониализма
Сотни людей вышли на улицы столицы Нигера Ниамея во вторник, чтобы выразить поддержку правящему в стране Национальному совету по защите отечества и осудить... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T16:31:00+03:00
2025-01-14T16:31:00+03:00
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НИАМЕЙ, 14 янв - РИА Новости. Сотни людей вышли на улицы столицы Нигера Ниамея во вторник, чтобы выразить поддержку правящему в стране Национальному совету по защите отечества и осудить империализм и неоколониализм, акция организована по инициативе профсоюза работников образовательной сферы, передает корреспондент РИА Новости. В демонстрации приняли участие представители различных партий и профсоюзных объединений. Участники акции подчеркнули важную роль молодежи в противостоянии внешним вызовам и сплочении нации, дали критическую оценку позиции Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в отношении Нигера. Демонстранты в ходе выступлений выразили благодарность новым властям за противостояние неоколониализму и выводу страны из сферы влияния Франции и США. В Нигере 26 июля 2023 года группа военных из президентской гвардии объявила об отстранении главы государства Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа того же года Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода. Лидеры большинства западных стран и ЭКОВАС осудили переворот. В январе 2024 года руководители Нигера, Мали и Буркина-Фасо решили выйти из состава ЭКОВАС. В декабре ЭКОВАС заявил, что предоставит трем странам период с 29 января по 29 июля 2025 года для пересмотра этого решения.
https://ria.ru/20250113/belgiya-1993461786.html
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в мире, справки, нигер, франция, сша, мохамед базум, эковас
В мире, Справки, Нигер, Франция, США, Мохамед Базум, ЭКОВАС
Сотни людей в Нигере приняли участие в акции против неоколониализма

Сотни людей в столице Нигера приняли участие в акции против неоколониализма

© РИА НовостиАкция против неоколониализма в Ниамее
Акция против неоколониализма в Ниамее - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости
Акция против неоколониализма в Ниамее
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НИАМЕЙ, 14 янв - РИА Новости. Сотни людей вышли на улицы столицы Нигера Ниамея во вторник, чтобы выразить поддержку правящему в стране Национальному совету по защите отечества и осудить империализм и неоколониализм, акция организована по инициативе профсоюза работников образовательной сферы, передает корреспондент РИА Новости.
В демонстрации приняли участие представители различных партий и профсоюзных объединений. Участники акции подчеркнули важную роль молодежи в противостоянии внешним вызовам и сплочении нации, дали критическую оценку позиции Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в отношении Нигера. Демонстранты в ходе выступлений выразили благодарность новым властям за противостояние неоколониализму и выводу страны из сферы влияния Франции и США.
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Лидеры большинства западных стран и ЭКОВАС осудили переворот.
В январе 2024 года руководители Нигера, Мали и Буркина-Фасо решили выйти из состава ЭКОВАС. В декабре ЭКОВАС заявил, что предоставит трем странам период с 29 января по 29 июля 2025 года для пересмотра этого решения.
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