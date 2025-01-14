https://ria.ru/20250114/neskuchnoe-1993659225.html

ВС России освободили два населенных пункта в ДНР

ВС России освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 14.01.2025

ВС России освободили два населенных пункта в ДНР

Российские военные освободили два населенных населенных пункта в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T14:27:00+03:00

2025-01-14T14:27:00+03:00

2025-01-14T16:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российские военные освободили два населенных населенных пункта в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Терны Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Также военные освободили населенный пункт Нескучное."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Нескучное Донецкой Народной Республики", — сообщается в материале. В 2024 году Вооруженные силы России значительно активизировали наступательные действия в зоне спецоперации.В частности, на прошлой неделе Минобороны сообщило об освобождении Курахово. Этот город находится в 46 километрах от Донецка и имеет важное оперативное значение.Как подчеркивал глава ДНР Денис Пушилин, Курахово было важнейшим пунктом в обороне противника. ВСУ превратили город в очень серьезный укрепрайон, сопоставимый по значимости с Авдеевкой или Угледаром.Также российские военные продвигаются и на всех остальных направлениях в зоне спецоперации. Кроме того, армия успешно выбивает с позиций украинских боевиков, вторгнувшихся в Курскую область.

https://ria.ru/20250113/obstanovka-1993159053.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, вооруженные силы рф