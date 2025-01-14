ВС России освободили два населенных пункта в ДНР
ВС России освободили Нескучное и Терны в ДНР
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российские военные освободили два населенных населенных пункта в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны.
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"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Терны Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили село Терны в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Терны в ДНР
Также военные освободили населенный пункт Нескучное.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Нескучное Донецкой Народной Республики", — сообщается в материале.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили село Нескучное в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Нескучное в ДНР
В 2024 году Вооруженные силы России значительно активизировали наступательные действия в зоне спецоперации.
Как подчеркивал глава ДНР Денис Пушилин, Курахово было важнейшим пунктом в обороне противника. ВСУ превратили город в очень серьезный укрепрайон, сопоставимый по значимости с Авдеевкой или Угледаром.
Также российские военные продвигаются и на всех остальных направлениях в зоне спецоперации. Кроме того, армия успешно выбивает с позиций украинских боевиков, вторгнувшихся в Курскую область.