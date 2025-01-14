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ВС России освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 14.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:27 14.01.2025 (обновлено: 16:15 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/neskuchnoe-1993659225.html
ВС России освободили два населенных пункта в ДНР
ВС России освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 14.01.2025
ВС России освободили два населенных пункта в ДНР
Российские военные освободили два населенных населенных пункта в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T14:27:00+03:00
2025-01-14T16:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российские военные освободили два населенных населенных пункта в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны.&quot;В результате решительных действий подразделений группировки войск &quot;Запад&quot; освобожден населенный пункт Терны Донецкой Народной Республики&quot;, — говорится в сводке.Также военные освободили населенный пункт Нескучное."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Нескучное Донецкой Народной Республики", — сообщается в материале. В 2024 году Вооруженные силы России значительно активизировали наступательные действия в зоне спецоперации.В частности, на прошлой неделе Минобороны сообщило об освобождении Курахово. Этот город находится в 46 километрах от Донецка и имеет важное оперативное значение.Как подчеркивал глава ДНР Денис Пушилин, Курахово было важнейшим пунктом в обороне противника. ВСУ превратили город в очень серьезный укрепрайон, сопоставимый по значимости с Авдеевкой или Угледаром.Также российские военные продвигаются и на всех остальных направлениях в зоне спецоперации. Кроме того, армия успешно выбивает с позиций украинских боевиков, вторгнувшихся в Курскую область.
https://ria.ru/20250113/obstanovka-1993159053.html
https://ria.ru/20250114/brayen-1993604871.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
ВС России освободили два населенных пункта в ДНР

ВС России освободили Нескучное и Терны в ДНР

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российские военные освободили два населенных населенных пункта в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны.
«

"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Терны Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.

© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили село Терны в ДНР
Подразделения группировки войск Запад освободили село Терны в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Терны в ДНР
Также военные освободили населенный пункт Нескучное.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Нескучное Донецкой Народной Республики", — сообщается в материале.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили село Нескучное в ДНР
Подразделения группировки войск Восток освободили село Нескучное в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Нескучное в ДНР
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В 2024 году Вооруженные силы России значительно активизировали наступательные действия в зоне спецоперации.
В частности, на прошлой неделе Минобороны сообщило об освобождении Курахово. Этот город находится в 46 километрах от Донецка и имеет важное оперативное значение.
Как подчеркивал глава ДНР Денис Пушилин, Курахово было важнейшим пунктом в обороне противника. ВСУ превратили город в очень серьезный укрепрайон, сопоставимый по значимости с Авдеевкой или Угледаром.
Также российские военные продвигаются и на всех остальных направлениях в зоне спецоперации. Кроме того, армия успешно выбивает с позиций украинских боевиков, вторгнувшихся в Курскую область.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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