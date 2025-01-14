https://ria.ru/20250114/neft-1993685622.html

Китай скупает нефть, готовясь к возможным перебоям поставок из-за санкций

Китай скупает нефть, готовясь к возможным перебоям поставок из-за санкций - РИА Новости, 14.01.2025

Китай скупает нефть, готовясь к возможным перебоям поставок из-за санкций

Крупные нефтеперерабатывающие предприятия Китая срочно скупают нефтяные грузы, готовясь к возможным перебоям поставок из-за санкционных рисков, пишет агентство... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T16:01:00+03:00

2025-01-14T16:01:00+03:00

2025-01-14T16:01:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости/Прайм. Крупные нефтеперерабатывающие предприятия Китая срочно скупают нефтяные грузы, готовясь к возможным перебоям поставок из-за санкционных рисков, пишет агентство Блумберг. "Китайские государственные нефтяные компании и крупные частные нефтеперерабатывающие предприятия раскупают грузы нефти с Ближнего Востока и из других регионов, ускоряя подготовку к возможным перебоям в поставках топлива, поскольку ужесточение санкций против России и Ирана грозит ограничить потоки нефти в ближайшем будущем", - говорится в статье. Китайские компании, включая CNOOC, Shandong Yulong Petrochemical Co и Jiangsu Eastern Shenghong Co, направляют срочные запросы на покупку нефти для оперативной поставки, пишет агентство со ссылкой на трейдеров. Источники добавляют, что рассматриваются различные сорта нефти с Ближнего Востока, из Африки и Северной и Южной Америки, спросом особенно пользуются поставки на февраль. Такой шаг со стороны крупных китайских покупателей связан с опасениями по поводу того, что небольшие частные нефтеперерабатывающие заводы, которые уже находятся под давлением, могут быть вынуждены снизить переработку и уменьшить производство, если у них больше не будет доступа к российской и иранской нефти со скидкой, отмечается в материале. Если небольшие предприятия потерпят неудачу, то, как ожидается, более крупные государственные нефтеперерабатывающие предприятия должны будут вмешаться, чтобы предотвратить дефицит топлива на внутреннем рынке, говорится в статье. Администрация уходящего президента США Джо Байдена в минувшую пятницу ввела санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке. По данным Рейтера, со дня введения новых санкций по меньшей мере 65 нефтяных танкеров бросили якорь в разных частях мира, в том числе у побережий Китая, РФ и на Ближнем Востоке. Блумберг обнаружил у побережья КНР три подсанкционных нефтяных судна, не выгрузившихся в срок.

https://ria.ru/20241203/neft-1987204864.html

https://ria.ru/20250110/neft-1993181718.html

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китай, ближний восток, россия, джо байден, cnooc, в мире