Небензя открыл выставку в честь годовщины прорыва блокады Ленинграда
Небензя открыл в ООН выставку в честь годовщины прорыва блокады Ленинграда
Блокада Ленинграда. Архивное фото
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ООН, 14 янв - РИА Новости. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя открыл в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке выставку в честь годовщины прорыва блокады Ленинграда, передает корреспондент РИА Новости.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, по которому в город доставлялось продовольствие, "Дорога жизни", был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
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"Сегодня в ряде европейских стран активно используется нацистская символика, прославляются нацистские преступники и их пособники, отрицаются их преступления, происходит осквернение и разрушение памятников тем, кто спас мир от нацизма. Эта выставка призвана напомнить всем нам о том, куда этот ошибочный путь может привести человечество. Если мы забудем уроки истории, то рискуем повторить ошибки, приведшие к началу Второй мировой войны. Нельзя допускать развитие неонацистских идей, и никакие политические или геополитические цели не могут оправдать нашу слепоту по отношению к этой тенденции", - сказал Небензя, открывая выставку.
Мероприятие посетили десятки дипломатов, представители прессы и секретариата ООН.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что жертвами блокады Ленинграда стали не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
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