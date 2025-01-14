https://ria.ru/20250114/nebenzja-1993565583.html

Небензя открыл выставку в честь годовщины прорыва блокады Ленинграда

Небензя открыл выставку в честь годовщины прорыва блокады Ленинграда - РИА Новости, 14.01.2025

Небензя открыл выставку в честь годовщины прорыва блокады Ленинграда

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя открыл в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке выставку в честь годовщины прорыва блокады... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T03:13:00+03:00

2025-01-14T03:13:00+03:00

2025-01-14T03:13:00+03:00

ленинград

ладожское озеро

василий небензя

оон

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ООН, 14 янв - РИА Новости. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя открыл в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке выставку в честь годовщины прорыва блокады Ленинграда, передает корреспондент РИА Новости. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, по которому в город доставлялось продовольствие, "Дорога жизни", был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. "Сегодня в ряде европейских стран активно используется нацистская символика, прославляются нацистские преступники и их пособники, отрицаются их преступления, происходит осквернение и разрушение памятников тем, кто спас мир от нацизма. Эта выставка призвана напомнить всем нам о том, куда этот ошибочный путь может привести человечество. Если мы забудем уроки истории, то рискуем повторить ошибки, приведшие к началу Второй мировой войны. Нельзя допускать развитие неонацистских идей, и никакие политические или геополитические цели не могут оправдать нашу слепоту по отношению к этой тенденции", - сказал Небензя, открывая выставку. Мероприятие посетили десятки дипломатов, представители прессы и секретариата ООН. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что жертвами блокады Ленинграда стали не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.

https://sn.ria.ru/20240912/film-1972303867.html

https://ria.ru/20240908/blokada-1971356213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ленинград, ладожское озеро, василий небензя, оон