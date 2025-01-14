https://ria.ru/20250114/nauka-1992973104.html

Ученые разобрались в структуре таинственного погодного явления

Ученые разобрались в структуре таинственного погодного явления - РИА Новости, 14.01.2025

Ученые разобрались в структуре таинственного погодного явления

Уникальные эффекты взаимодействия света с каплями воды в ледяном тумане объяснили ученые Томского политеха в составе международного научного коллектива... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T07:00:00+03:00

2025-01-14T07:00:00+03:00

2025-01-14T10:24:00+03:00

наука

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Уникальные эффекты взаимодействия света с каплями воды в ледяном тумане объяснили ученые Томского политеха в составе международного научного коллектива. Магнитные свойства двухслойных ледяных частиц, открытые учеными, будут полезны в магнитобиологии — науке, которая сможет объяснить поведение живых организмов. Результаты представлены в Scientific reports.Частички воды в переохлажденном воздухе (от минус 10 до минус 15 градусов ) похожи по структуре на желейные конфеты: жидкость находится в ледяной оболочке, рассказали в Томском политехническом университете (ТПУ). Такие структуры представляют собой резонаторы, которые могут способствовать образованию магнитных полей. Наибольший магнитный импульс испускается в момент замораживания капли, что является причиной уникальных оптических явлений: ледяных игл и световых столбов, которые также называют "прожекторами судного дня".По словам специалистов, ледяной туман можно назвать природным метаматериалом с оптической нейронной сетью. Маленькие частицы перемерзшей воды могут "общаться" друг с другом посредством магнитных импульсов, к которым чувствительны представители животного мира, например, птицы, так работает их внутренний навигатор при сезонной миграции.Ученые ТПУ, физического факультета МГУ и Технологического института Хуайиня (Китай) создали модель магнитных эффектов в замерзающей капле воды в тумане. В ходе этого процесса специалисты обнаружили возникновение резонанса Фано — явления, которое теоретически может помочь в создании ряда новых практически важных систем.Появление резонанса Фано, как объяснили авторы исследования, можно представить таким образом. Если в водоеме пустить волну, а потом такую же запустить под углом к первой, то при их столкновении получится новый гребень. При этом из-за особенностей погоды и рельефа он окажется неровным. То же происходит при интерференции электромагнитных волн."Оптика замерзающих капель — новое направление. Исследуя туман, мы установили, что пик резонанса Фано значительно меняется при варьировании толщины ледовой оболочки замерзающей капли. В ходе обледенения оболочки капли на ее полюсах интенсивность магнитного и электрического полей возрастает, что вызывает необычные оптические явления", — рассказал руководитель проекта, профессор отделения электронной инженерии Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности ТПУ Игорь Минин.Он отметил, что для подтверждения правильности полученной модели необходимы экспериментальные работы, которые пока невозможны при имеющемся оборудовании."Существующие теоретические модели не учитывают магнитные эффекты, мы предлагаем корректировки, с помощью которых однажды можно будет не только управлять светом в тумане, но и объяснить поведение живых организмов, например, ежиков в нем", — отметил специалист.Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, программы развития ТПУ.

https://ria.ru/20231121/nauka-1909833867.html

https://ria.ru/20240326/nauka-1935701044.html

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наука, университетская наука, томск, россия, физика, томский политехнический университет, российский научный фонд, китай, природа