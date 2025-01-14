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В НАТО заявили о праве принимать меры против любых судов в Балтийском море - РИА Новости, 14.01.2025
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16:52 14.01.2025 (обновлено: 16:53 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/nato-1993695252.html
В НАТО заявили о праве принимать меры против любых судов в Балтийском море
В НАТО заявили о праве принимать меры против любых судов в Балтийском море - РИА Новости, 14.01.2025
В НАТО заявили о праве принимать меры против любых судов в Балтийском море
Страны НАТО Балтийского региона заявили, что оставляют за собой право принимать меры против любых судов, которые подозреваются в обходе санкций или якобы... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T16:52:00+03:00
2025-01-14T16:53:00+03:00
в мире
финляндия
балтийское море
германия
марк рютте
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Страны НАТО Балтийского региона заявили, что оставляют за собой право принимать меры против любых судов, которые подозреваются в обходе санкций или якобы угрожают безопасности и инфраструктуре региона. "Мы оставляем за собой право, в соответствии с международным правом, принимать меры против любых судов, которые подозреваются в обходе санкций и угрожают нашей безопасности, инфраструктуре и окружающей среде. В тесном сотрудничестве с прибрежными государствами мы усиливаем наблюдение за судами, включая проверку страховых свидетельств судов", - говорится в заявлении по итогам саммита стран НАТО Балтийского региона. В заявлении говорится, что будут приняты дополнительные меры, которые включают внедрение средств слежения и расширение санкций, направленных против судов, которые, по мнению западных стран, якобы причастны к перевозке российских энергоресурсов. Во вторник в Финляндии проходит саммит стран НАТО Балтийского региона. Тема встречи - безопасность региона Балтийского моря в свете недавних повреждений подводных кабелей, увеличение присутствия НАТО в Балтийском море и реагирование на угрозу, создаваемую танкерами, которые, по мнению западных стран, якобы причастны к перевозке российских энергоресурсов. Во встрече принимают участие генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер Швеции Ульф Кристерссон, а также вице-президент Еврокомиссии Хенна Вирккунен. Помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, заявлял, что Запад использует Швецию и Финляндию, чтобы лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Балтийское море никогда не превратится во "внутренний водоем" НАТО. Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе.
https://ria.ru/20250114/nato-1993683818.html
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в мире, финляндия, балтийское море, германия, марк рютте, метте фредериксен, олаф шольц, нато, еврокомиссия
В мире, Финляндия, Балтийское море, Германия, Марк Рютте, Метте Фредериксен, Олаф Шольц, НАТО, Еврокомиссия
В НАТО заявили о праве принимать меры против любых судов в Балтийском море

В НАТО заявили о праве принимать меры против судов, угрожающих безопасности

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Страны НАТО Балтийского региона заявили, что оставляют за собой право принимать меры против любых судов, которые подозреваются в обходе санкций или якобы угрожают безопасности и инфраструктуре региона.
"Мы оставляем за собой право, в соответствии с международным правом, принимать меры против любых судов, которые подозреваются в обходе санкций и угрожают нашей безопасности, инфраструктуре и окружающей среде. В тесном сотрудничестве с прибрежными государствами мы усиливаем наблюдение за судами, включая проверку страховых свидетельств судов", - говорится в заявлении по итогам саммита стран НАТО Балтийского региона.
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В заявлении говорится, что будут приняты дополнительные меры, которые включают внедрение средств слежения и расширение санкций, направленных против судов, которые, по мнению западных стран, якобы причастны к перевозке российских энергоресурсов.
Во вторник в Финляндии проходит саммит стран НАТО Балтийского региона. Тема встречи - безопасность региона Балтийского моря в свете недавних повреждений подводных кабелей, увеличение присутствия НАТО в Балтийском море и реагирование на угрозу, создаваемую танкерами, которые, по мнению западных стран, якобы причастны к перевозке российских энергоресурсов. Во встрече принимают участие генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер Швеции Ульф Кристерссон, а также вице-президент Еврокомиссии Хенна Вирккунен.
Помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, заявлял, что Запад использует Швецию и Финляндию, чтобы лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Балтийское море никогда не превратится во "внутренний водоем" НАТО.
Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3.
В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе.
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