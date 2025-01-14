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НАТО хочет контролировать суда в нейтральных водах Балтики, заявил Туск - РИА Новости, 14.01.2025
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16:43 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/nato-1993692984.html
НАТО хочет контролировать суда в нейтральных водах Балтики, заявил Туск
НАТО хочет контролировать суда в нейтральных водах Балтики, заявил Туск - РИА Новости, 14.01.2025
НАТО хочет контролировать суда в нейтральных водах Балтики, заявил Туск
Страны НАТО хотят дать себе право контролировать суда в нейтральных водах Балтики, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам после окончания... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T16:43:00+03:00
2025-01-14T16:43:00+03:00
в мире
польша
дональд туск
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ВАРШАВА, 14 янв - РИА Новости. Страны НАТО хотят дать себе право контролировать суда в нейтральных водах Балтики, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам после окончания саммита стран НАТО Балтийского региона. "Если что-то случится в польских территориальных водах, а я надеюсь, что не случится, то Польша не будет колебаться, если речь идет о задержании такого корабля. Но мы вместе будем работать над такими юридическими возможностями, которые позволят контролировать суда, находящиеся вне территориальных вод, и это сейчас является самой большой проблемой", - сказал Туск. При этом он утверждает, что с такой позицией согласны все участники встречи. "Все участники встречи и генеральный секретарь НАТО согласились, что нужна защита не только в территориальных водах, а также надо будет контролировать суда вне территориальных вод, так сказать посреди Балтики", - добавил польский премьер.
https://ria.ru/20250114/lavrov-1993684045.html
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в мире, польша, дональд туск, нато
В мире, Польша, Дональд Туск, НАТО
НАТО хочет контролировать суда в нейтральных водах Балтики, заявил Туск

Туск: НАТО хочет дать себе право контролировать суда в нейтральных водах Балтики

© Фото : NATOКорабли Первой постоянной морской группы НАТО во время учений с финским быстроходным ракетным катером FNS Hanko в Балтийском море
Корабли Первой постоянной морской группы НАТО во время учений с финским быстроходным ракетным катером FNS Hanko в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Фото : NATO
Корабли Первой постоянной морской группы НАТО во время учений с финским быстроходным ракетным катером FNS Hanko в Балтийском море. Архивное фото
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ВАРШАВА, 14 янв - РИА Новости. Страны НАТО хотят дать себе право контролировать суда в нейтральных водах Балтики, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам после окончания саммита стран НАТО Балтийского региона.
"Если что-то случится в польских территориальных водах, а я надеюсь, что не случится, то Польша не будет колебаться, если речь идет о задержании такого корабля. Но мы вместе будем работать над такими юридическими возможностями, которые позволят контролировать суда, находящиеся вне территориальных вод, и это сейчас является самой большой проблемой", - сказал Туск.
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При этом он утверждает, что с такой позицией согласны все участники встречи.
"Все участники встречи и генеральный секретарь НАТО согласились, что нужна защита не только в территориальных водах, а также надо будет контролировать суда вне территориальных вод, так сказать посреди Балтики", - добавил польский премьер.
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