https://ria.ru/20250114/nato-1993692984.html

НАТО хочет контролировать суда в нейтральных водах Балтики, заявил Туск

НАТО хочет контролировать суда в нейтральных водах Балтики, заявил Туск - РИА Новости, 14.01.2025

НАТО хочет контролировать суда в нейтральных водах Балтики, заявил Туск

Страны НАТО хотят дать себе право контролировать суда в нейтральных водах Балтики, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам после окончания... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T16:43:00+03:00

2025-01-14T16:43:00+03:00

2025-01-14T16:43:00+03:00

в мире

польша

дональд туск

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821331199_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_046be8bb172aca3cf1ce88626a969e9d.jpg

ВАРШАВА, 14 янв - РИА Новости. Страны НАТО хотят дать себе право контролировать суда в нейтральных водах Балтики, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам после окончания саммита стран НАТО Балтийского региона. "Если что-то случится в польских территориальных водах, а я надеюсь, что не случится, то Польша не будет колебаться, если речь идет о задержании такого корабля. Но мы вместе будем работать над такими юридическими возможностями, которые позволят контролировать суда, находящиеся вне территориальных вод, и это сейчас является самой большой проблемой", - сказал Туск. При этом он утверждает, что с такой позицией согласны все участники встречи. "Все участники встречи и генеральный секретарь НАТО согласились, что нужна защита не только в территориальных водах, а также надо будет контролировать суда вне территориальных вод, так сказать посреди Балтики", - добавил польский премьер.

https://ria.ru/20250114/lavrov-1993684045.html

https://ria.ru/20250114/nato-1993683818.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, дональд туск, нато