https://ria.ru/20250114/nato-1993683818.html

НАТО радикально увеличит военное присутствие на Балтике

НАТО радикально увеличит военное присутствие на Балтике - РИА Новости, 14.01.2025

НАТО радикально увеличит военное присутствие на Балтике

НАТО решила радикально увеличить военное присутствие на Балтике, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам после окончания саммита стран... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T15:50:00+03:00

2025-01-14T15:50:00+03:00

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ВАРШАВА, 14 янв — РИА Новости. НАТО решила радикально увеличить военное присутствие на Балтике, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам после окончания саммита стран Североатлантического альянса Балтийского региона."Нарастающая российская агрессия велит нам принять беспрецедентные в каком-то смысле решения. В этом случае речь идет о радикально усиленном присутствии НАТО на Балтийском море", — сказал он.Как добавил Туск, речь идет о защите подводной и надводной инфраструктуры. "На Балтийском море — как на дне, так и на поверхности — у нас есть широкая инфраструктура, начиная от кабелей и газопроводов и заканчивая добывающими платформами и ветряными фермами", — уточнил польский премьер.По его словам, пока не решили, какие страны и в каком виде усилят присутствие на Балтике."Военно-морской флот Польши, как вы знаете, имеет ограниченные возможности", — пояснил Туск.Кроме того, польский премьер рассказал, что страны НАТО хотят дать себе право контролировать суда в нейтральных водах Балтики. "Если что-то случится в польских территориальных водах, а я надеюсь, что не случится, то Польша не будет колебаться, если речь идет о задержании такого корабля. Но мы вместе будем работать над такими юридическими возможностями, которые позволят контролировать суда, находящиеся вне территориальных вод, и это сейчас является самой большой проблемой", — сказал Туск.При этом он утверждает, что с такой позицией согласны все участники встречи.Инциденты с повреждением инфраструктуры в Балтийском море произошли в 2024 году. В ноябре оборвали телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повреждения получили электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а также четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе.Телекомпания SVT со ссылкой на слова министра гражданской обороны Швеции Карла-Оскара Болина сообщила во вторник, что еще один подводный кабель между Швецией и Финляндией в Балтийском море получил повреждения в результате неизвестных причин.Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что расследование доведут до конца, а истерика в западных СМИ вокруг якобы российского и китайского следа в повреждении кабелей в Балтийском море уляжется.

https://ria.ru/20250114/ek-1993588943.html

https://ria.ru/20250109/nato-1992892052.html

https://ria.ru/20250114/sledy-1993593206.html

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польша

балтийское море

швеция

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в мире, финляндия, польша, балтийское море, дональд туск, нато, мария захарова, швеция