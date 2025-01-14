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НАТО радикально увеличит военное присутствие на Балтике - РИА Новости, 14.01.2025
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15:50 14.01.2025 (обновлено: 17:03 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/nato-1993683818.html
НАТО радикально увеличит военное присутствие на Балтике
НАТО радикально увеличит военное присутствие на Балтике - РИА Новости, 14.01.2025
НАТО радикально увеличит военное присутствие на Балтике
НАТО решила радикально увеличить военное присутствие на Балтике, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам после окончания саммита стран... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T15:50:00+03:00
2025-01-14T17:03:00+03:00
в мире
финляндия
польша
балтийское море
дональд туск
нато
мария захарова
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ВАРШАВА, 14 янв — РИА Новости. НАТО решила радикально увеличить военное присутствие на Балтике, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам после окончания саммита стран Североатлантического альянса Балтийского региона."Нарастающая российская агрессия велит нам принять беспрецедентные в каком-то смысле решения. В этом случае речь идет о радикально усиленном присутствии НАТО на Балтийском море", — сказал он.Как добавил Туск, речь идет о защите подводной и надводной инфраструктуры. "На Балтийском море — как на дне, так и на поверхности — у нас есть широкая инфраструктура, начиная от кабелей и газопроводов и заканчивая добывающими платформами и ветряными фермами", — уточнил польский премьер.По его словам, пока не решили, какие страны и в каком виде усилят присутствие на Балтике."Военно-морской флот Польши, как вы знаете, имеет ограниченные возможности", — пояснил Туск.Кроме того, польский премьер рассказал, что страны НАТО хотят дать себе право контролировать суда в нейтральных водах Балтики. "Если что-то случится в польских территориальных водах, а я надеюсь, что не случится, то Польша не будет колебаться, если речь идет о задержании такого корабля. Но мы вместе будем работать над такими юридическими возможностями, которые позволят контролировать суда, находящиеся вне территориальных вод, и это сейчас является самой большой проблемой", — сказал Туск.При этом он утверждает, что с такой позицией согласны все участники встречи.Инциденты с повреждением инфраструктуры в Балтийском море произошли в 2024 году. В ноябре оборвали телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повреждения получили электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а также четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе.Телекомпания SVT со ссылкой на слова министра гражданской обороны Швеции Карла-Оскара Болина сообщила во вторник, что еще один подводный кабель между Швецией и Финляндией в Балтийском море получил повреждения в результате неизвестных причин.Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что расследование доведут до конца, а истерика в западных СМИ вокруг якобы российского и китайского следа в повреждении кабелей в Балтийском море уляжется.
https://ria.ru/20250114/ek-1993588943.html
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в мире, финляндия, польша, балтийское море, дональд туск, нато, мария захарова, швеция
В мире, Финляндия, Польша, Балтийское море, Дональд Туск, НАТО, Мария Захарова, Швеция
НАТО радикально увеличит военное присутствие на Балтике

Туск: страны НАТО решили радикально увеличить военное присутствие на Балтике

© AP Photo / Gero BreloerУчения НАТО в Балтийском море
Учения НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Gero Breloer
Учения НАТО в Балтийском море. Архивное фото
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ВАРШАВА, 14 янв — РИА Новости. НАТО решила радикально увеличить военное присутствие на Балтике, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам после окончания саммита стран Североатлантического альянса Балтийского региона.
"Нарастающая российская агрессия велит нам принять беспрецедентные в каком-то смысле решения. В этом случае речь идет о радикально усиленном присутствии НАТО на Балтийском море", — сказал он.
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Как добавил Туск, речь идет о защите подводной и надводной инфраструктуры.
"На Балтийском море — как на дне, так и на поверхности — у нас есть широкая инфраструктура, начиная от кабелей и газопроводов и заканчивая добывающими платформами и ветряными фермами", — уточнил польский премьер.
По его словам, пока не решили, какие страны и в каком виде усилят присутствие на Балтике.
"Военно-морской флот Польши, как вы знаете, имеет ограниченные возможности", — пояснил Туск.
Кроме того, польский премьер рассказал, что страны НАТО хотят дать себе право контролировать суда в нейтральных водах Балтики.
"Если что-то случится в польских территориальных водах, а я надеюсь, что не случится, то Польша не будет колебаться, если речь идет о задержании такого корабля. Но мы вместе будем работать над такими юридическими возможностями, которые позволят контролировать суда, находящиеся вне территориальных вод, и это сейчас является самой большой проблемой", — сказал Туск.
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При этом он утверждает, что с такой позицией согласны все участники встречи.
Инциденты с повреждением инфраструктуры в Балтийском море произошли в 2024 году. В ноябре оборвали телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3.
В декабре повреждения получили электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а также четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе.
Телекомпания SVT со ссылкой на слова министра гражданской обороны Швеции Карла-Оскара Болина сообщила во вторник, что еще один подводный кабель между Швецией и Финляндией в Балтийском море получил повреждения в результате неизвестных причин.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что расследование доведут до конца, а истерика в западных СМИ вокруг якобы российского и китайского следа в повреждении кабелей в Балтийском море уляжется.
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В Балтийском море нашли следы якоря китайского сухогруза Yi Peng 3
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В миреФинляндияПольшаБалтийское мореДональд ТускНАТОМария ЗахароваШвеция
 
 
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