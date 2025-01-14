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Финляндия предоставит НАТО отчет о задержании танкера Eagle S - РИА Новости, 14.01.2025
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15:29 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/nato-1993679462.html
Финляндия предоставит НАТО отчет о задержании танкера Eagle S
Финляндия предоставит НАТО отчет о задержании танкера Eagle S - РИА Новости, 14.01.2025
Финляндия предоставит НАТО отчет о задержании танкера Eagle S
Финляндия предоставит союзникам по НАТО пошаговый отчет о задержании танкера Eagle S в Финском заливе, заявил президент республики Александр Стубб. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T15:29:00+03:00
2025-01-14T15:29:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Финляндия предоставит союзникам по НАТО пошаговый отчет о задержании танкера Eagle S в Финском заливе, заявил президент республики Александр Стубб. Финская полиция задержала танкер Eagle S под флагом Островов Кука в связи с подозрением в причастности судна к повреждению электрокабеля EstLink 2 и четырех кабелей связи в Финском заливе. "Мы предоставим нашим союзникам пошаговый отчет о финской модели (действий в отношении Eagle S - ред.), которую мы использовали начиная с 25 декабря", - сказал он на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте и премьером Эстонии Кристеном Михалом в Хельсинки. Трансляцию вел телерадиовещатель Yle. Во вторник в Финляндии проходит саммит стран НАТО Балтийского региона. Тема встречи - безопасность региона Балтийского моря в свете недавних повреждений подводных кабелей, увеличение присутствия НАТО в Балтийском море и реагирование на угрозу, создаваемую танкерами, которые, по мнению западных стран, якобы причастны к перевозке российских энергоресурсов. Во встрече принимают участие генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер Швеции Ульф Кристерссон, а также вице-президент Еврокомиссии Хенна Вирккунен. В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило кабели в Финском заливе, при этом финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
https://ria.ru/20250114/kabel-1993573846.html
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в мире, финляндия, финский залив, эстония, марк рютте, метте фредериксен, олаф шольц, нато, еврокомиссия
В мире, Финляндия, Финский залив, Эстония, Марк Рютте, Метте Фредериксен, Олаф Шольц, НАТО, Еврокомиссия
Финляндия предоставит НАТО отчет о задержании танкера Eagle S

Стубб: Финляндия предоставит НАТО пошаговый отчет о задержании танкера Eagle S

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Финляндия предоставит союзникам по НАТО пошаговый отчет о задержании танкера Eagle S в Финском заливе, заявил президент республики Александр Стубб.
Финская полиция задержала танкер Eagle S под флагом Островов Кука в связи с подозрением в причастности судна к повреждению электрокабеля EstLink 2 и четырех кабелей связи в Финском заливе.
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"Мы предоставим нашим союзникам пошаговый отчет о финской модели (действий в отношении Eagle S - ред.), которую мы использовали начиная с 25 декабря", - сказал он на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте и премьером Эстонии Кристеном Михалом в Хельсинки. Трансляцию вел телерадиовещатель Yle.
Во вторник в Финляндии проходит саммит стран НАТО Балтийского региона. Тема встречи - безопасность региона Балтийского моря в свете недавних повреждений подводных кабелей, увеличение присутствия НАТО в Балтийском море и реагирование на угрозу, создаваемую танкерами, которые, по мнению западных стран, якобы причастны к перевозке российских энергоресурсов. Во встрече принимают участие генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер Швеции Ульф Кристерссон, а также вице-президент Еврокомиссии Хенна Вирккунен.
В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило кабели в Финском заливе, при этом финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
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