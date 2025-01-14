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В Финляндии раскрыли, что НАТО готовит у границ России - РИА Новости, 14.01.2025
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03:02 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/nato-1993565079.html
В Финляндии раскрыли, что НАТО готовит у границ России
В Финляндии раскрыли, что НАТО готовит у границ России - РИА Новости, 14.01.2025
В Финляндии раскрыли, что НАТО готовит у границ России
НАТО может провести провокацию на северных границах России после урегулирования конфликта на Украине, заявил профессор Хельсинкского университета и... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T03:02:00+03:00
2025-01-14T03:02:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. НАТО может провести провокацию на северных границах России после урегулирования конфликта на Украине, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies."Если глубинное руководство НАТО действительно выступает за эту войну (с Россией. — Прим. ред.), &lt;...&gt; а (избранный президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп добьется мира на Украине, то эскалация не остановится там. &lt;...&gt; В определенный момент они могут решить, что им нужна провокация, чтобы начать конфликт с Россией на севере", — сказал он.По мнению эксперта, именно ради такой провокации альянс намеренно разгоняет антироссийскую истерию в Финляндии. Он отметил, что для многих финнов война с соседней страной уже кажется неизбежной."Мы, конечно, будем в авангарде. &lt;...&gt; Финляндия — это часть продолжения конфликта на Украине", — заключил Малинен.Москва в последние годы отмечает беспрецедентную активность Североатлантического альянса у западных границ России. Она уже не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли, что страна остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20241230/evropa-1992007288.html
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в мире, россия, финляндия, украина, нато
В мире, Россия, Финляндия, Украина, НАТО
В Финляндии раскрыли, что НАТО готовит у границ России

Профессор Малинен: НАТО может начать конфликт с РФ на севере после Украины

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. НАТО может провести провокацию на северных границах России после урегулирования конфликта на Украине, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies.
"Если глубинное руководство НАТО действительно выступает за эту войну (с Россией. — Прим. ред.), <...> а (избранный президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп добьется мира на Украине, то эскалация не остановится там. <...> В определенный момент они могут решить, что им нужна провокация, чтобы начать конфликт с Россией на севере", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Горячие корсары Балтийского моря разворачивают войну против России
30 декабря 2024, 08:00
По мнению эксперта, именно ради такой провокации альянс намеренно разгоняет антироссийскую истерию в Финляндии. Он отметил, что для многих финнов война с соседней страной уже кажется неизбежной.
"Мы, конечно, будем в авангарде. <...> Финляндия — это часть продолжения конфликта на Украине", — заключил Малинен.
Москва в последние годы отмечает беспрецедентную активность Североатлантического альянса у западных границ России. Она уже не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли, что страна остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Саули Ниинистё - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
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10 января, 08:23
 
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