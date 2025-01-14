В Финляндии раскрыли, что НАТО готовит у границ России
Профессор Малинен: НАТО может начать конфликт с РФ на севере после Украины
Флаг НАТО . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. НАТО может провести провокацию на северных границах России после урегулирования конфликта на Украине, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies.
"Если глубинное руководство НАТО действительно выступает за эту войну (с Россией. — Прим. ред.), <...> а (избранный президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп добьется мира на Украине, то эскалация не остановится там. <...> В определенный момент они могут решить, что им нужна провокация, чтобы начать конфликт с Россией на севере", — сказал он.
Горячие корсары Балтийского моря разворачивают войну против России
30 декабря 2024, 08:00
По мнению эксперта, именно ради такой провокации альянс намеренно разгоняет антироссийскую истерию в Финляндии. Он отметил, что для многих финнов война с соседней страной уже кажется неизбежной.
"Мы, конечно, будем в авангарде. <...> Финляндия — это часть продолжения конфликта на Украине", — заключил Малинен.
Москва в последние годы отмечает беспрецедентную активность Североатлантического альянса у западных границ России. Она уже не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли, что страна остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.