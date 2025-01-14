https://ria.ru/20250114/nato-1993565079.html

В Финляндии раскрыли, что НАТО готовит у границ России

В Финляндии раскрыли, что НАТО готовит у границ России - РИА Новости, 14.01.2025

В Финляндии раскрыли, что НАТО готовит у границ России

НАТО может провести провокацию на северных границах России после урегулирования конфликта на Украине, заявил профессор Хельсинкского университета и... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T03:02:00+03:00

2025-01-14T03:02:00+03:00

2025-01-14T03:02:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. НАТО может провести провокацию на северных границах России после урегулирования конфликта на Украине, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies."Если глубинное руководство НАТО действительно выступает за эту войну (с Россией. — Прим. ред.), <...> а (избранный президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп добьется мира на Украине, то эскалация не остановится там. <...> В определенный момент они могут решить, что им нужна провокация, чтобы начать конфликт с Россией на севере", — сказал он.По мнению эксперта, именно ради такой провокации альянс намеренно разгоняет антироссийскую истерию в Финляндии. Он отметил, что для многих финнов война с соседней страной уже кажется неизбежной."Мы, конечно, будем в авангарде. <...> Финляндия — это часть продолжения конфликта на Украине", — заключил Малинен.Москва в последние годы отмечает беспрецедентную активность Североатлантического альянса у западных границ России. Она уже не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли, что страна остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20241230/evropa-1992007288.html

https://ria.ru/20250110/finlyandiya-1993045828.html

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в мире, россия, финляндия, украина, нато