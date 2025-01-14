https://ria.ru/20250114/most-1993732961.html

Хуснуллин доложил Путину о мерах по защите Крымского моста

Хуснуллин доложил Путину о мерах по защите Крымского моста - РИА Новости, 14.01.2025

Хуснуллин доложил Путину о мерах по защите Крымского моста

Для защиты Крымского моста принимается комплекс мер для нейтрализации угроз со стороны противника, несмотря на его постоянные атаки, сообщил заместитель... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T20:28:00+03:00

2025-01-14T20:28:00+03:00

2025-01-14T20:28:00+03:00

россия

керченский пролив

марат хуснуллин

владимир путин

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Для защиты Крымского моста принимается комплекс мер для нейтрализации угроз со стороны противника, несмотря на его постоянные атаки, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. "Переход через Керченский пролив, несмотря на постоянные атаки противника, продолжает функционировать, для его защиты постоянно принимается комплекс мер по нейтрализации угроз", - сказал Хуснуллин на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина, посвященном развитию полуострова.

https://ria.ru/20241120/peskov-1984788169.html

россия

керченский пролив

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, керченский пролив, марат хуснуллин, владимир путин, крымский мост