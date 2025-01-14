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Хуснуллин доложил Путину о мерах по защите Крымского моста
Хуснуллин доложил Путину о мерах по защите Крымского моста - РИА Новости, 14.01.2025
Хуснуллин доложил Путину о мерах по защите Крымского моста
Для защиты Крымского моста принимается комплекс мер для нейтрализации угроз со стороны противника, несмотря на его постоянные атаки, сообщил заместитель... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T20:28:00+03:00
2025-01-14T20:28:00+03:00
2025-01-14T20:28:00+03:00
россия
керченский пролив
марат хуснуллин
владимир путин
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Для защиты Крымского моста принимается комплекс мер для нейтрализации угроз со стороны противника, несмотря на его постоянные атаки, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. "Переход через Керченский пролив, несмотря на постоянные атаки противника, продолжает функционировать, для его защиты постоянно принимается комплекс мер по нейтрализации угроз", - сказал Хуснуллин на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина, посвященном развитию полуострова.
https://ria.ru/20241120/peskov-1984788169.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, керченский пролив, марат хуснуллин, владимир путин, крымский мост
Россия, Керченский пролив, Марат Хуснуллин, Владимир Путин, Крымский мост
Хуснуллин доложил Путину о мерах по защите Крымского моста
Хуснуллин: для защиты Крымского моста принимаются меры для нейтрализации угроз