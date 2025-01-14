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Хуснуллин доложил Путину о мерах по защите Крымского моста - РИА Новости, 14.01.2025
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20:28 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/most-1993732961.html
Хуснуллин доложил Путину о мерах по защите Крымского моста
Хуснуллин доложил Путину о мерах по защите Крымского моста - РИА Новости, 14.01.2025
Хуснуллин доложил Путину о мерах по защите Крымского моста
Для защиты Крымского моста принимается комплекс мер для нейтрализации угроз со стороны противника, несмотря на его постоянные атаки, сообщил заместитель... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T20:28:00+03:00
2025-01-14T20:28:00+03:00
россия
керченский пролив
марат хуснуллин
владимир путин
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Для защиты Крымского моста принимается комплекс мер для нейтрализации угроз со стороны противника, несмотря на его постоянные атаки, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. "Переход через Керченский пролив, несмотря на постоянные атаки противника, продолжает функционировать, для его защиты постоянно принимается комплекс мер по нейтрализации угроз", - сказал Хуснуллин на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина, посвященном развитию полуострова.
https://ria.ru/20241120/peskov-1984788169.html
россия
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россия, керченский пролив, марат хуснуллин, владимир путин, крымский мост
Россия, Керченский пролив, Марат Хуснуллин, Владимир Путин, Крымский мост
Хуснуллин доложил Путину о мерах по защите Крымского моста

Хуснуллин: для защиты Крымского моста принимаются меры для нейтрализации угроз

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Для защиты Крымского моста принимается комплекс мер для нейтрализации угроз со стороны противника, несмотря на его постоянные атаки, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
«
"Переход через Керченский пролив, несмотря на постоянные атаки противника, продолжает функционировать, для его защиты постоянно принимается комплекс мер по нейтрализации угроз", - сказал Хуснуллин на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина, посвященном развитию полуострова.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
В Кремле рассказали об обеспечении безопасности критической инфраструктуры
20 ноября 2024, 12:06
 
РоссияКерченский проливМарат ХуснуллинВладимир ПутинКрымский мост
 
 
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