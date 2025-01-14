https://ria.ru/20250114/moskva-1993827987.html

Сплошное механизированное прометание дорог от снега провели в Москве

Сплошное механизированное прометание дорог от снега провели в Москве - РИА Новости, 15.01.2025

Сплошное механизированное прометание дорог от снега провели в Москве

Сплошное механизированное прометание дорог с противогололедной обработкой провели в Москве, цикл работ повторится в 22.00, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-14T17:42:00+03:00

2025-01-14T17:42:00+03:00

2025-01-15T13:11:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Сплошное механизированное прометание дорог с противогололедной обработкой провели в Москве, цикл работ повторится в 22.00, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "В городе снег. В 16.00 провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторим в 22.00", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что особое внимание уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и Московского центрального кольца, железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

https://ria.ru/20250113/moskva-1993481244.html

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городское хозяйство москвы, москва