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Сплошное механизированное прометание дорог от снега провели в Москве
Сплошное механизированное прометание дорог от снега провели в Москве - РИА Новости, 15.01.2025
Сплошное механизированное прометание дорог от снега провели в Москве
Сплошное механизированное прометание дорог с противогололедной обработкой провели в Москве, цикл работ повторится в 22.00, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-14T17:42:00+03:00
2025-01-14T17:42:00+03:00
2025-01-15T13:11:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Сплошное механизированное прометание дорог с противогололедной обработкой провели в Москве, цикл работ повторится в 22.00, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "В городе снег. В 16.00 провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторим в 22.00", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что особое внимание уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и Московского центрального кольца, железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва
Сплошное механизированное прометание дорог от снега провели в Москве
Горхозяйство Москвы провели сплошное механизированное прометание дорог от снега
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Сплошное механизированное прометание дорог с противогололедной обработкой провели в Москве, цикл работ повторится в 22.00, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"В городе снег. В 16.00 провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторим в 22.00", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что особое внимание уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и Московского центрального кольца, железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.