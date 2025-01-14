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Новое общественное пространство появится в Парке Горького в Москве - РИА Новости, 15.01.2025
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17:46 14.01.2025 (обновлено: 13:09 15.01.2025)
https://ria.ru/20250114/moskva-1993827523.html
Новое общественное пространство появится в Парке Горького в Москве
Новое общественное пространство появится в Парке Горького в Москве - РИА Новости, 15.01.2025
Новое общественное пространство появится в Парке Горького в Москве
Новое общественное пространство появится в Парке Горького в Москве, павильон возведут в рамках второго этапа благоустройства и реабилитации парка, сообщается на РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-14T17:46:00+03:00
2025-01-15T13:09:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
парк имени горького
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Новое общественное пространство появится в Парке Горького в Москве, павильон возведут в рамках второго этапа благоустройства и реабилитации парка, сообщается на сайте мэра и правительства. "На месте здания дирекции Парка Горького появится новое пространство, предназначенное для жителей и гостей города. Проект предполагает сохранение прежней архитектуры конструктивизма, а функциональное назначение объекта будет переосмыслено. Там оборудуют зоны торговли и общепита, а также откроют многофункциональный зал для проведения мероприятий и кинопоказов. Кроме того, посетители смогут выходить на крышу. Проход на набережную вдоль Крымского моста будет значительно расширен для удобства пешеходов", - говорится в сообщении. Отмечается, что одной из основных причин демонтажа стало значительное повреждение части несущих конструкций и самого здания. В последнее время это становилось все более заметным. Например, из-за трещин в несущих конструкциях стены не просыхали и оставались влажными, гнили деревянные перекрытия, разрушались колонны. Кроме того, инженерно-геологические отчеты и анализ геологического строения участка показали, что место, на котором стоит здание, является потенциально опасным - под ним постепенно размывается почва, что угрожает жизни и здоровью людей. "Возводить новый павильон на Пушкинской набережной будут в рамках второго этапа благоустройства и реабилитации Парка Горького. Это не повлияет на его работу", - уточняется в сообщении.
https://realty.ria.ru/20250113/moskva-1993074614.html
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городское хозяйство москвы, москва, парк имени горького
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Парк имени Горького
Новое общественное пространство появится в Парке Горького в Москве

В Парке Горького в Москве будет построено новое общественное пространство

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкФонтан в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького в Москве
Фонтан в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Фонтан в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Новое общественное пространство появится в Парке Горького в Москве, павильон возведут в рамках второго этапа благоустройства и реабилитации парка, сообщается на сайте мэра и правительства.
"На месте здания дирекции Парка Горького появится новое пространство, предназначенное для жителей и гостей города. Проект предполагает сохранение прежней архитектуры конструктивизма, а функциональное назначение объекта будет переосмыслено. Там оборудуют зоны торговли и общепита, а также откроют многофункциональный зал для проведения мероприятий и кинопоказов. Кроме того, посетители смогут выходить на крышу. Проход на набережную вдоль Крымского моста будет значительно расширен для удобства пешеходов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что одной из основных причин демонтажа стало значительное повреждение части несущих конструкций и самого здания. В последнее время это становилось все более заметным. Например, из-за трещин в несущих конструкциях стены не просыхали и оставались влажными, гнили деревянные перекрытия, разрушались колонны. Кроме того, инженерно-геологические отчеты и анализ геологического строения участка показали, что место, на котором стоит здание, является потенциально опасным - под ним постепенно размывается почва, что угрожает жизни и здоровью людей.
"Возводить новый павильон на Пушкинской набережной будут в рамках второго этапа благоустройства и реабилитации Парка Горького. Это не повлияет на его работу", - уточняется в сообщении.
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