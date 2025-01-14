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Основатель ChronoPay отверг обвинения в создании ОПГ - РИА Новости, 14.01.2025
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01:43 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/moshennichestvo-1993562900.html
Основатель ChronoPay отверг обвинения в создании ОПГ
Основатель ChronoPay отверг обвинения в создании ОПГ - РИА Новости, 14.01.2025
Основатель ChronoPay отверг обвинения в создании ОПГ
Основатель ChronoPay Павел Врублевский отверг существование организованной преступной группы по делу о мошенничестве на 536 тысяч рублей, назвав это... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T01:43:00+03:00
2025-01-14T01:43:00+03:00
происшествия
москва
россия
аэрофлот
chronopay
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Основатель ChronoPay Павел Врублевский отверг существование организованной преступной группы по делу о мошенничестве на 536 тысяч рублей, назвав это дополнительным аргументом для утяжеления ему обвинения, следует из его речи в прениях сторон, текст имеется в распоряжении РИА Новости. На скамье подсудимых четверо: основатель международной процессинговой компании ChronoPay Павел Врублевский, сотрудники компании Алексей Беляев и Матвей Ведяшкин, директор ООО "Вангуд" Надежда Акимова. По версии МВД, Врублевский и его знакомые с 2019 года размещали в интернете заведомо недостоверную информацию с предложениями денежного вознаграждения за участие в опросах, а также за успешное прогнозирование курса валют и акций. Кроме того, они приглашали участвовать в биржевых торгах и других финансовых операциях, обещая существенную прибыль. Как следует из материалов, фигуранты создали ООО "Вангуд" и открыли на нее счета в нескольких банках. Под предлогами оплаты регистрации на интернет-площадках или комиссии за положенное денежное вознаграждение они через подконтрольный им ресурс для приема пожертвований в соцсетях и на стриминговых сервисах похитили денежные средства большого круга лиц, полагает следствие. По данным МВД, ущерб от действий фигурантов по четырем эпизодам составил 536 тысяч рублей. "Все четыре преступления, которые мне вменяются, являются тяжкими лишь по одной причине - вследствие наличия квалификации организованной группы. Так как по сумме ущерба они незначительны и... без квалификации организованной группы эти преступления уже даже можно было бы не расследовать вследствие истечения срока давности. Закон не позволил бы держать нас под стражей с таким ущербом, мы все это понимаем, и, естественно, квалификация и тяжесть всего обвинения была бы совершенно иной, говоря проще, соответствовала бы ущербу", - указывал Врублевский в прениях. Он также обратил внимание суда, что Ведяшкину на момент описываемых событий не было 18 лет и что "преступления против несовершеннолетних расследует исключительно СК, а никак не МВД". На 14 страницах он подробно описал ход следствия и свои мысли об этом. В понедельник Хамовнический суд Москвы продолжил прения сторон. В зависимости от роли каждого фигурантам вменяются мошенничество организованной преступной группы, легализация денежных средств, полученных преступным путем, кража, неправомерном оборот средств платежей. На прошлом заседании в прениях выступил прокурор. Он запросил в качестве наказания для Врублевского 12 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 2,5 миллиона рублей, остальным - от 7 до 10 лет колонии со штрафами от 50 тысяч до 2 миллионов рублей. Защита выступит в прениях сторон 30 января. Врублевский был задержан в марте 2022 года, с тех пор он находится под стражей. Вместе с ним в СИЗО заключен Беляев. У двух других фигурантов более мягкая мера пресечения: Акимова - под домашним арестом, Ведяшкин - под подпиской о невыезде. У Врублевского уже были проблемы с законом в России: в 2013 году Тушинский суд Москвы приговорил его к 2,5 годам колонии за DDoS-атаку на конкурирующую платежную систему Assist, заключившую контракт с "Аэрофлотом". Нанятые бизнесменом хакеры в 2010 году вывели сайт Assist из строя, в итоге у "Аэрофлота" возникли сложности с продажей авиабилетов через интернет.
https://ria.ru/20240724/mvd-1961654930.html
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4.7
96
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происшествия, москва, россия, аэрофлот, chronopay
Происшествия, Москва, Россия, Аэрофлот, Chronopay
Основатель ChronoPay отверг обвинения в создании ОПГ

Основатель ChronoPay отверг обвинения в создании ОПГ по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГенеральный директор компании ChronoPay Павел Врублевский
Генеральный директор компании ChronoPay Павел Врублевский - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Генеральный директор компании ChronoPay Павел Врублевский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Основатель ChronoPay Павел Врублевский отверг существование организованной преступной группы по делу о мошенничестве на 536 тысяч рублей, назвав это дополнительным аргументом для утяжеления ему обвинения, следует из его речи в прениях сторон, текст имеется в распоряжении РИА Новости.
На скамье подсудимых четверо: основатель международной процессинговой компании ChronoPay Павел Врублевский, сотрудники компании Алексей Беляев и Матвей Ведяшкин, директор ООО "Вангуд" Надежда Акимова. По версии МВД, Врублевский и его знакомые с 2019 года размещали в интернете заведомо недостоверную информацию с предложениями денежного вознаграждения за участие в опросах, а также за успешное прогнозирование курса валют и акций. Кроме того, они приглашали участвовать в биржевых торгах и других финансовых операциях, обещая существенную прибыль.
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Как следует из материалов, фигуранты создали ООО "Вангуд" и открыли на нее счета в нескольких банках. Под предлогами оплаты регистрации на интернет-площадках или комиссии за положенное денежное вознаграждение они через подконтрольный им ресурс для приема пожертвований в соцсетях и на стриминговых сервисах похитили денежные средства большого круга лиц, полагает следствие. По данным МВД, ущерб от действий фигурантов по четырем эпизодам составил 536 тысяч рублей.
«
"Все четыре преступления, которые мне вменяются, являются тяжкими лишь по одной причине - вследствие наличия квалификации организованной группы. Так как по сумме ущерба они незначительны и... без квалификации организованной группы эти преступления уже даже можно было бы не расследовать вследствие истечения срока давности. Закон не позволил бы держать нас под стражей с таким ущербом, мы все это понимаем, и, естественно, квалификация и тяжесть всего обвинения была бы совершенно иной, говоря проще, соответствовала бы ущербу", - указывал Врублевский в прениях.
Он также обратил внимание суда, что Ведяшкину на момент описываемых событий не было 18 лет и что "преступления против несовершеннолетних расследует исключительно СК, а никак не МВД". На 14 страницах он подробно описал ход следствия и свои мысли об этом.
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В понедельник Хамовнический суд Москвы продолжил прения сторон.
В зависимости от роли каждого фигурантам вменяются мошенничество организованной преступной группы, легализация денежных средств, полученных преступным путем, кража, неправомерном оборот средств платежей.
На прошлом заседании в прениях выступил прокурор. Он запросил в качестве наказания для Врублевского 12 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 2,5 миллиона рублей, остальным - от 7 до 10 лет колонии со штрафами от 50 тысяч до 2 миллионов рублей. Защита выступит в прениях сторон 30 января.
Врублевский был задержан в марте 2022 года, с тех пор он находится под стражей. Вместе с ним в СИЗО заключен Беляев. У двух других фигурантов более мягкая мера пресечения: Акимова - под домашним арестом, Ведяшкин - под подпиской о невыезде.
У Врублевского уже были проблемы с законом в России: в 2013 году Тушинский суд Москвы приговорил его к 2,5 годам колонии за DDoS-атаку на конкурирующую платежную систему Assist, заключившую контракт с "Аэрофлотом". Нанятые бизнесменом хакеры в 2010 году вывели сайт Assist из строя, в итоге у "Аэрофлота" возникли сложности с продажей авиабилетов через интернет.
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