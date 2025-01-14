Санду завела Молдавию в энергетический тупик, заявил Пушков
Сенатор Пушков: Санду по пути в Европу завела Молдавию в энергетический тупик
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду завела Молдавию в энергетический тупик, под её лидерством страна идёт "не туда", считает сенатор РФ Алексей Пушков.
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"Майя Санду по пути в Европу завела Молдавию в энергетический тупик. И теперь слезно призывает граждан страны всячески экономить свет, газ и тепло. Ничего подобного до Санду в Молдавии никогда не было. Но чего эта ученица Сороса не сделает со страной ради "европейского пути"! Завершающая стадия этого пути убедительно показана Джеком Николсоном в фильме "Сияние". Его персонаж заблудился морозной ночью в лабиринте. Вот и Молдавия под "лидерством" Санду явно забрела куда-то не туда", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
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С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.
В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.