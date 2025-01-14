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Санду завела Молдавию в энергетический тупик, заявил Пушков - РИА Новости, 14.01.2025
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22:31 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/moldaviya-1993743274.html
Санду завела Молдавию в энергетический тупик, заявил Пушков
Санду завела Молдавию в энергетический тупик, заявил Пушков - РИА Новости, 14.01.2025
Санду завела Молдавию в энергетический тупик, заявил Пушков
Президент Молдавии Майя Санду завела Молдавию в энергетический тупик, под её лидерством страна идёт "не туда", считает сенатор РФ Алексей Пушков. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T22:31:00+03:00
2025-01-14T22:31:00+03:00
экономика
жкх
молдавия
европа
россия
майя санду
алексей пушков
джек николсон
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду завела Молдавию в энергетический тупик, под её лидерством страна идёт "не туда", считает сенатор РФ Алексей Пушков. "Майя Санду по пути в Европу завела Молдавию в энергетический тупик. И теперь слезно призывает граждан страны всячески экономить свет, газ и тепло. Ничего подобного до Санду в Молдавии никогда не было. Но чего эта ученица Сороса не сделает со страной ради "европейского пути"! Завершающая стадия этого пути убедительно показана Джеком Николсоном в фильме "Сияние". Его персонаж заблудился морозной ночью в лабиринте. Вот и Молдавия под "лидерством" Санду явно забрела куда-то не туда", - написал Пушков в своем Telegram-канале. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.
https://ria.ru/20250114/patrushev-1993670256.html
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экономика, жкх, молдавия, европа, россия, майя санду, алексей пушков, джек николсон, газпром, молдовагаз
Экономика, ЖКХ, Молдавия, Европа, Россия, Майя Санду, Алексей Пушков, Джек Николсон, Газпром, Молдовагаз
Санду завела Молдавию в энергетический тупик, заявил Пушков

Сенатор Пушков: Санду по пути в Европу завела Молдавию в энергетический тупик

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Sputnik / Родион Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду завела Молдавию в энергетический тупик, под её лидерством страна идёт "не туда", считает сенатор РФ Алексей Пушков.
«
"Майя Санду по пути в Европу завела Молдавию в энергетический тупик. И теперь слезно призывает граждан страны всячески экономить свет, газ и тепло. Ничего подобного до Санду в Молдавии никогда не было. Но чего эта ученица Сороса не сделает со страной ради "европейского пути"! Завершающая стадия этого пути убедительно показана Джеком Николсоном в фильме "Сияние". Его персонаж заблудился морозной ночью в лабиринте. Вот и Молдавия под "лидерством" Санду явно забрела куда-то не туда", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
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С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.
В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.
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ЭкономикаЖКХМолдавияЕвропаРоссияМайя СандуАлексей ПушковДжек НиколсонГазпромМолдовагаз
 
 
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