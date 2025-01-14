https://ria.ru/20250114/minstroj-1993558046.html

В Минстрое рассказали об эксперименте по онлайн-взысканию долгов за ЖКХ

В Минстрое рассказали об эксперименте по онлайн-взысканию долгов за ЖКХ - РИА Новости, 14.01.2025

В Минстрое рассказали об эксперименте по онлайн-взысканию долгов за ЖКХ

Граждан, имеющих долги за жилищно-коммунальные услуги, планируют уведомлять о всех этапах судебного разбирательства через портал "Госуслуги", эксперимент могут... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T00:13:00+03:00

2025-01-14T00:13:00+03:00

2025-01-14T00:13:00+03:00

общество

жкх

россия

москва

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

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МОСКВА, 14 янв - РИА Недвижимость. Граждан, имеющих долги за жилищно-коммунальные услуги, планируют уведомлять о всех этапах судебного разбирательства через портал "Госуслуги", эксперимент могут провести уже с 1 февраля по 1 октября 2025 года, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе Минстроя России. Ранее Минстрой предложил организовать в некоторых российских регионах эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКХ. "В соответствии с требованиями действующего законодательства человек, имеющий задолженность за оплату ЖКУ, на каждом этапе будет информироваться о проводимой работе через личный кабинет на портале "Госуслуги", - объяснили в Минстрое. Как пояснили РИА Недвижимость в ведомстве, согласно проекту постановления правительства России, участие в эксперименте примут регионы с "высоким уровнем цифровой зрелости" – региональных органов исполнительной власти, ресурсоснабжающих организаций, мировых судей. Речь идет о задолженностях по оплате помещения, машино-места в многоквартирном доме, коммунальных услуг, энергетических ресурсов, взносов на капитальный ремонт. В рамках эксперимента поставщики услуг ЖКХ смогут обратиться в Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и передать информацию о просроченных задолженностях. Затем в ГИС на основании информации из Росреестра, Социального фонда России и МВД будет формироваться пакет документов, необходимый для обращения в мировой суд. После этого собранные документы в электронном виде будут направляться в систему ГАС "Правосудие", где содержится информация о судебных делопроизводствах. В ведомстве подчеркнули, что документ еще не принят, в данный момент он проходит межведомственное согласование со всеми заинтересованными органами исполнительной власти и отраслевыми экспертами. Его окончательную редакцию сформируют после прохождения регламентных процедур, добавили в пресс-службе Минстроя.

https://ria.ru/20241215/zhkkh-1989272900.html

https://ria.ru/20240907/ljudi-1971267328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, жкх, россия, москва, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)