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В Минстрое рассказали об эксперименте по онлайн-взысканию долгов за ЖКХ - РИА Новости, 14.01.2025
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00:13 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/minstroj-1993558046.html
В Минстрое рассказали об эксперименте по онлайн-взысканию долгов за ЖКХ
В Минстрое рассказали об эксперименте по онлайн-взысканию долгов за ЖКХ - РИА Новости, 14.01.2025
В Минстрое рассказали об эксперименте по онлайн-взысканию долгов за ЖКХ
Граждан, имеющих долги за жилищно-коммунальные услуги, планируют уведомлять о всех этапах судебного разбирательства через портал "Госуслуги", эксперимент могут... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T00:13:00+03:00
2025-01-14T00:13:00+03:00
общество
жкх
россия
москва
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
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МОСКВА, 14 янв - РИА Недвижимость. Граждан, имеющих долги за жилищно-коммунальные услуги, планируют уведомлять о всех этапах судебного разбирательства через портал "Госуслуги", эксперимент могут провести уже с 1 февраля по 1 октября 2025 года, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе Минстроя России. Ранее Минстрой предложил организовать в некоторых российских регионах эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКХ. "В соответствии с требованиями действующего законодательства человек, имеющий задолженность за оплату ЖКУ, на каждом этапе будет информироваться о проводимой работе через личный кабинет на портале "Госуслуги", - объяснили в Минстрое. Как пояснили РИА Недвижимость в ведомстве, согласно проекту постановления правительства России, участие в эксперименте примут регионы с "высоким уровнем цифровой зрелости" – региональных органов исполнительной власти, ресурсоснабжающих организаций, мировых судей. Речь идет о задолженностях по оплате помещения, машино-места в многоквартирном доме, коммунальных услуг, энергетических ресурсов, взносов на капитальный ремонт. В рамках эксперимента поставщики услуг ЖКХ смогут обратиться в Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и передать информацию о просроченных задолженностях. Затем в ГИС на основании информации из Росреестра, Социального фонда России и МВД будет формироваться пакет документов, необходимый для обращения в мировой суд. После этого собранные документы в электронном виде будут направляться в систему ГАС "Правосудие", где содержится информация о судебных делопроизводствах. В ведомстве подчеркнули, что документ еще не принят, в данный момент он проходит межведомственное согласование со всеми заинтересованными органами исполнительной власти и отраслевыми экспертами. Его окончательную редакцию сформируют после прохождения регламентных процедур, добавили в пресс-службе Минстроя.
https://ria.ru/20241215/zhkkh-1989272900.html
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общество, жкх, россия, москва, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
Общество, ЖКХ, Россия, Москва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
В Минстрое рассказали об эксперименте по онлайн-взысканию долгов за ЖКХ

Эксперимент по взысканию онлайн долгов за ЖКХ с россиян начнут 1 февраля

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкОплата услуг ЖКХ
Оплата услуг ЖКХ - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Оплата услуг ЖКХ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Недвижимость. Граждан, имеющих долги за жилищно-коммунальные услуги, планируют уведомлять о всех этапах судебного разбирательства через портал "Госуслуги", эксперимент могут провести уже с 1 февраля по 1 октября 2025 года, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе Минстроя России.
Ранее Минстрой предложил организовать в некоторых российских регионах эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКХ.
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"В соответствии с требованиями действующего законодательства человек, имеющий задолженность за оплату ЖКУ, на каждом этапе будет информироваться о проводимой работе через личный кабинет на портале "Госуслуги", - объяснили в Минстрое.
Как пояснили РИА Недвижимость в ведомстве, согласно проекту постановления правительства России, участие в эксперименте примут регионы с "высоким уровнем цифровой зрелости" – региональных органов исполнительной власти, ресурсоснабжающих организаций, мировых судей. Речь идет о задолженностях по оплате помещения, машино-места в многоквартирном доме, коммунальных услуг, энергетических ресурсов, взносов на капитальный ремонт.
В рамках эксперимента поставщики услуг ЖКХ смогут обратиться в Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и передать информацию о просроченных задолженностях. Затем в ГИС на основании информации из Росреестра, Социального фонда России и МВД будет формироваться пакет документов, необходимый для обращения в мировой суд. После этого собранные документы в электронном виде будут направляться в систему ГАС "Правосудие", где содержится информация о судебных делопроизводствах.
В ведомстве подчеркнули, что документ еще не принят, в данный момент он проходит межведомственное согласование со всеми заинтересованными органами исполнительной власти и отраслевыми экспертами. Его окончательную редакцию сформируют после прохождения регламентных процедур, добавили в пресс-службе Минстроя.
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