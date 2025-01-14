https://ria.ru/20250114/minjust-1993698913.html
Минюст предложил увеличить штрафы за экономические преступления
Минюст предложил увеличить штрафы за экономические преступления - РИА Новости, 14.01.2025
Минюст предложил увеличить штрафы за экономические преступления
Министерство юстиции РФ предложило скорректировать в соответствии с инфляцией размеры штрафов по 36 составам преступлений экономической направленности,... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T17:09:00+03:00
2025-01-14T17:09:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Министерство юстиции РФ предложило скорректировать в соответствии с инфляцией размеры штрафов по 36 составам преступлений экономической направленности, сообщается на сайте ведомства. В частности, Минюст предложил внести изменения в Уголовный кодекс РФ. Соответствующий законопроект об увеличении размеров штрафов за совершение отдельных преступлений экономической направленности опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Законопроектом предлагается актуализировать размеры штрафов, установленные в санкциях 36 составов преступлений, на уровень инфляции, накопленной с момента установления их действующих размеров, что позволит обеспечить соответствие наказания характеру и степени общественной опасности деяний", - сообщается в пояснительной записке к документу. Уточняется, что внесение подобных изменений позволит адаптировать размеры штрафов, установленные за преступления в сфере экономики, нарушение авторских и смежных прав и причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, к современным социально-экономическим реалиям.
https://ria.ru/20250107/ekonomika-1992719951.html
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россия, экономика
Минюст предложил увеличить штрафы за экономические преступления
Минюст предложил увеличить штрафы по 36 составляющим экономических преступлений
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости.
Министерство юстиции РФ предложило скорректировать в соответствии с инфляцией размеры штрафов по 36 составам преступлений экономической направленности, сообщается на сайте
ведомства.
В частности, Минюст предложил внести изменения в Уголовный кодекс РФ
. Соответствующий законопроект об увеличении размеров штрафов за совершение отдельных преступлений экономической направленности опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Законопроектом предлагается актуализировать размеры штрафов, установленные в санкциях 36 составов преступлений, на уровень инфляции, накопленной с момента установления их действующих размеров, что позволит обеспечить соответствие наказания характеру и степени общественной опасности деяний", - сообщается в пояснительной записке к документу.
Уточняется, что внесение подобных изменений позволит адаптировать размеры штрафов, установленные за преступления в сфере экономики, нарушение авторских и смежных прав и причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, к современным социально-экономическим реалиям.