https://ria.ru/20250114/minjust-1993698913.html

Минюст предложил увеличить штрафы за экономические преступления

Минюст предложил увеличить штрафы за экономические преступления - РИА Новости, 14.01.2025

Минюст предложил увеличить штрафы за экономические преступления

Министерство юстиции РФ предложило скорректировать в соответствии с инфляцией размеры штрафов по 36 составам преступлений экономической направленности,... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T17:09:00+03:00

2025-01-14T17:09:00+03:00

2025-01-14T17:09:00+03:00

россия

экономика

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Министерство юстиции РФ предложило скорректировать в соответствии с инфляцией размеры штрафов по 36 составам преступлений экономической направленности, сообщается на сайте ведомства. В частности, Минюст предложил внести изменения в Уголовный кодекс РФ. Соответствующий законопроект об увеличении размеров штрафов за совершение отдельных преступлений экономической направленности опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Законопроектом предлагается актуализировать размеры штрафов, установленные в санкциях 36 составов преступлений, на уровень инфляции, накопленной с момента установления их действующих размеров, что позволит обеспечить соответствие наказания характеру и степени общественной опасности деяний", - сообщается в пояснительной записке к документу. Уточняется, что внесение подобных изменений позволит адаптировать размеры штрафов, установленные за преступления в сфере экономики, нарушение авторских и смежных прав и причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, к современным социально-экономическим реалиям.

https://ria.ru/20250107/ekonomika-1992719951.html

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