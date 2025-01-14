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Кейт Миддлтон заявила о ремиссии рака
Кейт Миддлтон заявила о ремиссии рака - РИА Новости, 14.01.2025
Кейт Миддлтон заявила о ремиссии рака
Супруга наследного принца Великобритании Уильяма Кейт Миддлтон, ранее проходившая курс химиотерапии, сообщила во вторник о ремиссии рака. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T20:53:00+03:00
2025-01-14T20:53:00+03:00
2025-01-14T20:53:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Супруга наследного принца Великобритании Уильяма Кейт Миддлтон, ранее проходившая курс химиотерапии, сообщила во вторник о ремиссии рака. "Я чувствую облегчение от того, что сейчас у меня ремиссия, я по-прежнему нацелена на выздоровление. Все, кто сталкивался с диагнозом "рак", знают, что требуется время, чтобы привыкнуть к новой нормальной жизни", - говорится в сообщении, опубликованном на странице принца и принцессы Уэльских в соцсети X. Миддлтон также поблагодарила медперсонал онкобольницы Royal Marsden за заботу о ней в течение последнего года. "В новой роли патрона Royal Marsden я надеюсь, что, поддерживая новаторские исследования и клинические достижения, а также способствуя благополучию пациентов и их семей, мы сможем спасти еще много жизней и изменить жизнь всех тех, кто страдает от рака", - добавила она. О завершении курса химиотерапии Миддлтон сообщила 9 сентября прошлого года.
https://ria.ru/20240814/velikobritaniya-1965729471.html
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в мире, великобритания, кейт миддлтон
В мире, Великобритания, Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон заявила о ремиссии рака
Кейт Миддлтон заявила о ремиссии после лечения от онкозаболевания
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости.
Супруга наследного принца Великобритании Уильяма Кейт Миддлтон, ранее проходившая курс химиотерапии, сообщила
во вторник о ремиссии рака.
"Я чувствую облегчение от того, что сейчас у меня ремиссия, я по-прежнему нацелена на выздоровление. Все, кто сталкивался с диагнозом "рак", знают, что требуется время, чтобы привыкнуть к новой нормальной жизни", - говорится в сообщении, опубликованном на странице принца и принцессы Уэльских в соцсети X.
Миддлтон
также поблагодарила медперсонал онкобольницы Royal Marsden за заботу о ней в течение последнего года.
"В новой роли патрона Royal Marsden я надеюсь, что, поддерживая новаторские исследования и клинические достижения, а также способствуя благополучию пациентов и их семей, мы сможем спасти еще много жизней и изменить жизнь всех тех, кто страдает от рака", - добавила она.
О завершении курса химиотерапии Миддлтон сообщила 9 сентября прошлого года.