https://ria.ru/20250114/middlton-1993735561.html

Кейт Миддлтон заявила о ремиссии рака

Кейт Миддлтон заявила о ремиссии рака - РИА Новости, 14.01.2025

Кейт Миддлтон заявила о ремиссии рака

Супруга наследного принца Великобритании Уильяма Кейт Миддлтон, ранее проходившая курс химиотерапии, сообщила во вторник о ремиссии рака. РИА Новости, 14.01.2025

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2025-01-14T20:53:00+03:00

2025-01-14T20:53:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Супруга наследного принца Великобритании Уильяма Кейт Миддлтон, ранее проходившая курс химиотерапии, сообщила во вторник о ремиссии рака. "Я чувствую облегчение от того, что сейчас у меня ремиссия, я по-прежнему нацелена на выздоровление. Все, кто сталкивался с диагнозом "рак", знают, что требуется время, чтобы привыкнуть к новой нормальной жизни", - говорится в сообщении, опубликованном на странице принца и принцессы Уэльских в соцсети X. Миддлтон также поблагодарила медперсонал онкобольницы Royal Marsden за заботу о ней в течение последнего года. "В новой роли патрона Royal Marsden я надеюсь, что, поддерживая новаторские исследования и клинические достижения, а также способствуя благополучию пациентов и их семей, мы сможем спасти еще много жизней и изменить жизнь всех тех, кто страдает от рака", - добавила она. О завершении курса химиотерапии Миддлтон сообщила 9 сентября прошлого года.

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в мире, великобритания, кейт миддлтон